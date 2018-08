Souldronningen Aretha Franklin er død

– Som sanger har hun vært et idol for veldig mange artister – både kvinnelige og mannlige, sier Anne Danielsen, professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, med en doktorgrad om soul og funk.

Aretha Franklin døde torsdag i hennes hjem i Detroit, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Hun var også et forbilde fordi hun var en høyt respektert svart kvinnelig artist med stor musikalsk kunnskap og integritet, sier Danielsen.

Var syk

I 2010 fikk Franklin kreftdiagnose, men først etter at hun i 2017 ga ut sitt 42. album, kunngjorde at hun ville trekke seg tilbake, og at hun kun ville opptre ved enkelte spesielle anledninger.

Siste offentlige opptreden var i Philadelphia i august 2017, og hennes siste opptreden i privat regi var i november samme år under et arrangement i regi av Elton Johns aids-stiftelse i New York.

Tidligere i 2018 avlyste Franklin flere konserter etter at hun fikk beskjed fra legen sin om å hvile seg og holde seg unna turnélivet.

HOS ELTON JOHN: Aretha Franklin på Elton John AIDS Foundation's 25th Anniversary Gala i november 2017. Foto: Andy Kropa / AP

– Stor stemme

Aretha Franklin ble født i hjertet av R&B- og soul-land, Memphis i Tennessee, og vokste opp med gospelmusikk. Faren var prest, og allerede som 14-åring platedebuterte hun med «The Gospel Soul of Aretha Franklin».

Karrieren hennes gjør henne til en av de største i amerikansk populærmusikk. Hun utvidet repertoaret fra gospel til også å omfatte soul, R&B og jazz.

– Aretha Franklin var en av sekstitallssoulens mest markante profiler. Musikalsk var hun eksepsjonell, sier Danielsen.

– Hun hadde en overdådig stor stemme - kraft og fløyelsmyk klang i skjønn forening - og en briljant teknikk som gjorde at hun behersket alt fra rytmisk, «edgy» R&B til storslått virtuos gospel.

Blant de aller største

GJENNOMBRUDDET: Albumet Never Loved a Man the Way I Love You fra 1967.

Det store gjennombruddet kom i 1967 med singelen «I Never Loved A Man».

I 1967 fulgte en rekke hits som har blitt soulklassikere: «Respect», «Baby I Love You», «A Natural Woman (You Make Me Feel Like)», og «Chain of Fools».

Året etter kom «Think», «The House That Jack Built» og «I Say A Little Prayer».

GRAMMYVINNER: Aretha Franklin da hun fikk grammy i 1975. Foto: Ap

På 1970-tallet kom enda flere hits som gjorde henne til et stilskapende ikon og et forbilde for mange kvinnelige artister.

Franklin har vunnet 18 Grammy-priser og solgt mer enn 75 millioner plater.

Hun var med i flere filmer, og huskes spesielt fra begge The Blues Brothers-filmene.

Obamas favoritt

Aretha Franklin har både gjennom sin musikk og gjennom politisk engasjement kjempet for kvinners og svarte amerikaneres rettigheter.

PRESIDENTINNSETTELSE: Aretha Franklin synger under innsettelsen av president Barack Obama i januar 2009. Foto: ALEX WONG / AFP

– De årene hvor Aretha Franklin var en av den svarte populærmusikkens musikalske superstjerner faller sammen med politisk og kulturell blomstring i det afroamerikanske USA, og Aretha Franklin vil i ettertid bli stående som en strålende representant for soulmusikkens musikalske og samfunnsmessige kraft, sier Anne Danielsen.

Franklin har sunget i innsettelsene til tre presidenter, alle demokrater: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama. Hun sang også i begravelsen til Martin Luther King Jr.

I 2015 fikk hun Obama til å gråte da hun sang hiten «A Natural Woman» på en konsert.