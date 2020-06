– Vi hadde virkelig ikke ventet at det skulle være en slik sammenheng, en kobling mellom kontorløsning og det å bli uføretrygdet. Dette er oppsiktsvekkende, sier professor og forsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen.

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) overrasker erfarne forskere og vekker internasjonal oppmerksomhet.

Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet. De som deler kontor har 50 prosent høyere sannsynlighet for å bli ufør.

Gjelder også veldig utadvendte personer

Tidligere forskning fra STAMI har vist at ansatte som jobber i delte og åpne kontorløsninger har økt risiko for helseplager og sykefravær. Nå har man altså gått videre i forskningen og sett på sannsynligheten for å bli uføretrygdet.

Birkeland Nielsen sier at man tidligere har tenkt at det å være veldig utadvendt tilsier at man trives godt med åpne kontorlandskap, men også for dem gjelder de nye funnene – det gir negativ helseeffekt og økt risiko for å bli ufør.

FORSKER: Morten Birkeland Nielsen mener tallene som kommer frem via den nye studien er oppsiktsvekkende. Foto: Alrik Velsvik / NRK

LO: – Kontorlandskap har blitt mote

Forskeren sier at det som ofte er begrunnelsen for å ha åpent kontorlandskap er at det er plassbesparende og gir økonomiske besparelser.

– Men det er klart at når det å sitte i åpent kontorlandskap gir en økt risiko for helseplager og bli uføretrygdet, så har det en veldig stor samfunnsøkonomisk kostnad og kostnad for arbeidsplassene.

NESTLEDER: Roger Haga Heimli i LO mener at koblingen mellom kontorlandskap og helse er noe som man må gå videre med. Han sier åpent kontorlandskap har blitt en mote. Foto: Trond Isaksen

Funnene i studien har kort tid etter publisering vekket internasjonal oppmerksomhet, i land som Mexico, Finland og England.

LOs 2. nestleder Roger Heimli sier det er en veldig spennende studie som han håper blir fulgt opp videre.

– Kontorlandskap har blitt nærmest en «mote», av flere årsaker. Det er på tide at HMS-hensyn får en sentral plass når den fysiske organiseringen av arbeidsplassene skal bestemmes. Og ikke minst at medbestemmelse for arbeidstakerne blir ivaretatt.

NHO: Overraskende høye tall

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier til NRK:

– Tallene er overraskende høye. For NHO er det alltid viktig med ny kunnskap.

Men hun legger til:

– Arbeidslivet er mangfoldig. Det samme gjelder kontorløsninger og kontorlandskap. Noen arbeidsoppgaver kan egne seg bedre for kontorlandskap enn andre. Som for produksjonsarbeidere er det noen oppgaver som krever tettere samhandling.

STATSSEKRETÆR: Vegard Einan sier de nye tallene er svært dagsaktuelle i koronakrisen: Han mener det er viktig med kunnskap om hvordan kontorlandskap påvirker arbeidsmiljø og helse. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan poengterer at han ikke har fått satt seg grundig i rapporten, men han sier til NRK:

– Dette er i høyeste grad interessant og dagsaktuelt, ikke minst med tanke på hvordan arbeidsplassene organiseres i forbindelse med koronakrisen. Vi følger nøye med på nyere forskning og hvilke konsekvenser kontorlandskap får for arbeidsmiljøet og den enkeltes helse.

– Gir en følelse av å bli fulgt med på

Men hvorfor gir åpne kontorlandskap og felleskontorer økt sannsynlighet for å bli uføretrygdet?

Forsker Birkeland Nielsen sier at det å sitte så tett med andre blant annet gjør at man må tenke på måten man oppfører seg på og forholder seg til ting.

– Man mister litt av privatheten man trenger, og gir en følelse av at man blir fulgt med på. Det kan bli slisomt i lengden, man får også økt støy og konsentrasjonsvansker. Man kan være mer avslappet og seg selv hvis man sitter på eget kontor.