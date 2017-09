Aksel Fugelli om farens frykt for å dø: – Han var ingen superhelt

SAMMEN OM ORDENE: Aksel og Per Fugelli (t.h) avbildet under boksfestivalen i Oslo i 2014 da Aksel ga ut bok om faren. Per Fugelli, som døde 13. september, skrev bok helt til det siste og sønnen hjalp ham. Per Fugellis siste bok kommer fredag 22. september.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix