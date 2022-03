På søndag går Oscar-prisen av stabelen. Der kan «Verdens verste menneske» stikke av med to priser: beste internasjonale film, og beste originalmanus.

Nå møter blant andre regissør Joachim Trier og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve norsk presse, for første gang, i Los Angeles. NRK er til stede.

Hvordan opplever dere det å få være her?

– Det er jo veldig surrealistisk. Det er rart med hvordan man blir vant med de mest absurde ting. Det har vært utrolig store arrangementer, mange vakre steder, utrolig fine mennesker og fin tur. Det er jo jobb, så blir sliten, men vi nyter denne siste tiden med filmen, forteller Renate Reinsve hovedrolleinnehaver i filmen.

Filmsuksessen har åpnet nye dører for Reinsve.

– Jeg blir invitert på møter til konkrete prosjekter, og de mer generelle om et fremtidig prosjekt som kanskje skjer, eller bare å bli kjent med regissører og produsenter så de vet hvem du er og har et ansikt.

Regissør Joachim Trier og manusforfatter Eskil Vogt i Hollywood.

Men hva tror egentlig filmskaperne bak «Verdens verste menneske», Joachim Trier og Eskil Vogt, om sin egen vinnersjanse på søndag?

– Skal vi være ærlig? Vi ligger jo an som nest mest favoritt, etter «Drive My Car». Det ville nok vært historisk om vi vant. Vi er veldig glad for å være nominert, vi kan jo ikke være misfornøyd med det. Så vi regner ikke med å vinne, sier Joachim Trier, og Eskil Vogt til NRK i Los Angeles.

Fikk skryt fra Steven Spielberg

Trier og Vogt deler begge en stor lidenskap for film, og sier det er stort å få være i Hollywood.

– Ekil og jeg er film-fans, vi lager jo film fordi vi elsker film. Plutselig får vi lov til å gå på middager og fester med de vi har beundret, forteller Trier.

Det er møte med en spesiell filmregissør som Trier trekker frem.

– Nå kommer det litt skryt her, men vi blir introdusert til Steven Spielberg, som har sett filmen med sine fire døttre, og likte den godt! Da blir man litt sånn «jøss, herregud», det hadde ikke jeg trodd skulle skje.

Allerede nå kan de bekrefte at de skal fortsette å lage film sammen.

– Hvis han orker å skrive med meg så, sier Trier

– Vi har bestemt at vi skal lage flere filmer sammen. Det er prioriteten, og det setter vi av tid til. Kanskje det stilner litt etter søndag, så kan vi gå tilbake til skriverommet det er jo noe vi kan håpe på, fortsetter Vogt.

Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve har fått mye oppmerksomhet i etterkant av filmen

Kan bli historisk

Norge har vært nominert til prisen for beste internasjonale film fem ganger uten å vinne. Første gang i 1958 for «Ni liv», deretter for «Veiviseren» i 1988, «Søndagsengler» i 1997, «Elling» i 2002 og «Kon-Tiki» i 2013.

«Verdens verste menneske» kan dermed bli historisk, som første norske film til å vinne i kategoriene, om de stikker av gårde med den gjeve statuetten på søndag.

I kategorien beste internasjonale film er følgene filmer nominert:

«Drive My Car» (Japan)

«Flee» (Danmark)

«The Hand of God» (Italia)

«Lunana: A Yak in the Classroom» (Bhutan)

«Verdens verste menneske» (Norge)

I kategorien beste originale manus er følgene filmer nominert:

«Belfast»

«Don’t Look Up»

«King Richard»

«Licorice Pizza»

«Verdens verste menneske»

Gode kritikker

Regissør Joachim Trier på sett under filminnspillingen. Foto: Christian Belgaux / Christian Belgaux

«Verdens verste menneske» har fått svært gode anmeldelser. Dagsavisen, Klassekampen, God Morgen Norge og Filmpolitiet har gitt filmen terningkast, mens Dagbladet, VG, Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende trillet en 5'er.

Også i utlandet har filmen blitt tatt godt imot. Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes i fjor. Den britiske avisen The Times skriver at filmen er nydelig, bittersøt og nådeløs.