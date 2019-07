«Løvenes Konge»-regissøren tror ikke publikum er enig i kritikken

– Filmen er ment for å glede folk, spesielt de som vokste opp med originalen. Så hvis ikke de føler den gleden, vil det være veldig skuffende for meg, sier «Løvenes Konge»-regissør Jon Favreau til NRK.

25 år etter originalen kommer «Løvenes konge» i dag ut i ny drakt. Forventningene har vært store fra alle de som har vokst opp med «Hakuna Matata» og de slu planene til Scar. Men mottakelsen fra kritikerne har vært lunken.

– Jeg opplever en enorm entusiasme

Regissør Jon Favreau opplever entusiasme fra publikum, og tror ikke kritikken representerer publikums mening. Foto: Joel C Ryan / AP

Regissør Jon Favreau har i Disneys nye storfilm gjort en av 90-tallets store tegnefilmer om til en dataanimert og virkelighetsnær film.

– Det vanskeligste med å lage denne filmen var å finne den riktige følelsen. Vi har forsøkt å endre og oppdatere den, uten å fjerne autentisiteten man husker fra originalen.

Selv om teknologien har gitt filmen et nytt og oppgradert uttrykk, mener flere kritikere at det blant annet har fjernet sjarmen som gjorde originalen så bra.

– Jeg tror ikke de representerer publikums mening i sin kritikk. Jeg opplever en enorm entusiasme, så får vi se om et par dager hva publikum faktisk synes.

«Løvenes Konge» er hittil den siste i rekken av nyinnspillinger av gamle tegnefilmer fra Disney.

– Kan absolutt ha to «Løvenes Konge»-filmer

Chiwetel Ejiofor synes det er spennende å fortelle historien om Simba til nyere generasjoner. Foto: ROBYN BECK / AFP

Chiwetel Ejiofor, som har stemmen til Scar i den nye versjonen, mener det har skjedd mye i løpet av de 25 årene som har gått siden første film, og at det derfor er riktig med en ny versjon av filmen.

– Å ha en mulighet til å fortelle en historie, som vi alle forelsket oss i da vi var yngre, på nytt for en ny generasjon er virkelig spennende.

Heller ikke Billy Eichner, stemmen til marekatten Timon, er enig med kritikerne.

– Alle har en rett til å ha sin egen mening. Vi får 45 «Spider-Man»-filmer hvert halvår og ti «The Fast and the Furious»-filmer, så jeg tror vi absolutt kan ha to «Løvenes Konge»-filmer, sier han til NRK.

Billy Eichner mener det absolutt er plass til to «Løvenes Konge»-filmer. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Timon og Pumba, mer enn bare venner?

Det har vært spekulasjoner om Timon og Pumba egentlig er mer enn bare gode venner, men Eichner tror ikke det er noe hold i de spekulasjonene.

– Twitter liker å diskutere disse teoriene, men de er venner i filmen, så jeg har ikke noe annet valg enn å si at de er bare venner.

Men Eichner, som selv er homofil, tror det snart vil komme familiefilmer med homofile karakterer.

– Det ville vært veldig kult. Jeg tror at publikum vil se det, og det er på tide. Men Timon og Pumba er som de er, og jeg tror de kun er nære venner.