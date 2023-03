– Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst, har gjort at NRK har måttet gjøre en rekke tøffe prioriteringer på mange områder, sier redaksjonssjef Vivi Stenberg til NRK.

Første episode av talkshow-programmet med Else Kåss Furuseth og Markus Neby ble sendt 29. februar 2020. I dag ble siste episode spilt inn.

Episoden blir sendt på NRK 4. mars.

God stemning i sofaen, til tross for at det er siste episode. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Nedleggelsen henger sammen med innsparingene som NRK må gjøre i 2023, som dessverre også rammer underholdningstilbudet i helgen. Det er hovedbakgrunnen for at «Kåss til kvelds» nå avsluttes, fortsetter Stenberg.

Ronny Brede Aase stilte opp i krabbekostyme under innspillingen. Riksadvokaten var innom sendingen. Markus Neby spiller gitar mens Jan Bøhler tar push-ups.

– Vi skulle jo ønske vi fikk fortsette

På spørsmål fra NRK om hvordan det var å ha siste sending svarer programleder Markus Neby at det var både trist og vemodig.

– Vi må jo se litt utenfor oss selv, at vi blir lagt ned er en liten sak i verden, fortsetter medprogramleder Else Kåss Furuseth.

Markus Neby og Else Kåss Furuseth. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

NRK møter de to programlederne rett etter de ferdig med siste innspilling.

– Men vi skulle jo ønske vi fikk fortsette. Vi har fått lov til å minne folk på at det er lov å kødde litt, legger hun til.

«Kåss til kvelds» legges ned: Kommer med stikk til NRK-ledelsen. Se hele episoden 4. mars. Du trenger javascript for å se video. «Kåss til kvelds» legges ned: Kommer med stikk til NRK-ledelsen. Se hele episoden 4. mars.

– Ja, vi har fått gjort mye kødd. På et tidspunkt satt Drillo og Staysman og delte sushi backstage, svarer Neby.

– Her har Drillo kjørt jazzhands med Staysman. Det kommer jeg aldri kommer til å glemme. Vi kjenner på en raushet over at folk sier så mye ja, og en vemodighet over at vi ikke får fortsette, sier Furuseth.

– Vi har fått gjort sinnssykt mye, og jeg skulle ønske vi fikk gjort mer, avslutter Neby.

Økonomiske kutt

I fjor høst ble det klart at NRK må kutte minst 300 millioner kroner i 2023, noe som tilsvarer rundt 5 prosent av det totale budsjettet.

Da kom det også fram at rundt halvparten av kuttene ville berøre NRKs innholdsproduksjoner.

Mange kjendiser har gjort korte gjesteopptredener i Kåss til kvelds. Her er det Harald Rønneberg som stikker innom Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Seertallene for «Kåss til kvelds» ligger på mellom 480.000 og 620.000 for hver episode i 2023. I kveld spiller de inn siste kapittel.

– «Kåss til kvelds» har levert sju sesonger med mange utrolig morsomme og fine TV-stunder og er solid TV-underholdning, så selvsagt er det leit å skulle legge ned dette programmet, forteller Stenberg.

På spørsmål om hvordan veien blir fremover svarer Stenberg at de hele tiden jobber med å lage nye formater.

– Og så vet jeg at Else og Markus kommer til å dukke opp på NRK i tida fremover, avslutter hun.