«Billy»-skaperen er død

Walkers sønn Greg sier faren sovnet inn lørdag i sitt hjem i Stamford i delstaten Connecticut, 94 år gammel, skriver Stamford Advocate.

Mort Walker fikk publisert sin første tegneseriestripe som elleveåring og solgte sin første tegneserie da han var tolv år gammel.

Men det var først i 1950 at han ga ut avistegneserien om den late soldaten, «Billy», eller «Beetle Bailey» som den heter på originalspråket. «Billy» ble utgitt på norsk første gang i 1955 i Vi Menn, og kom som eget blad i 1971.

LEKEN KAR: Walker viser hvordan han og andre tegnet tidligere president Lyndon Johnson sine ører når de tegnet karikaturer av ham. Foto: Craig Ruttle / Ap

Fra lat student til lat soldat

Walker medvirket til ideene og tegningene til det siste, men har hatt assistanse av flere assistenter, først og fremst sønnene Greg, Neal og Brian har hjulpet til med å holde serien gående. De siste årene har stripene vært signert «Greg+Mort Walker», skriver Aftenposten.

Serien startet med at Billy – var en lat student. Da Korea-krigen brøt ut, vervet han seg. Da krigen var over i 1953 dro Billy tilbake til det sivile livet, noe som ikke ble godt mottatt av seriens lesere. Etter kort tid var Billy tilbake i hæren, ifølge Wikipedia, til lesernes glede.

Sumpleiren

Seriens handling foregår i den fiktive «Sumpleiren», hvor Billy er stasjonert. Billy, og resten av figurene i serien, tilhører Sumpleirens A-kompani. Kompaniet fremstår som det dårligst organiserte i hele Sumpleiren. Hovedgrunnene til dette er den meget lave gjennomslagskraften til general Halvspenns stab og at soldatene egentlig bare gode nok til å skrelle poteter og grave grøfter. Handlingen i serien har aldri foregått i krig eller konflikt.

– Jeg har ikke oppdatert meg på dagens militære utvikling og trender. Billy og gjengen hans lever i en tidløs sfære, de kjører de gamle jeepene, og noen spraglete kamuflasjedrakter lager jeg ikke. På den måten er jeg konservativ, sa Walker til NTB under et besøk i Oslo i 2000.

BESØKTE GARDEN: Tegneserieskaperen Mort Walker som har laget serien «Billy» besøkte gardistene i Gardeleiren i Oslo i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Æresgardist

Tegneserieforlaget Egmont gir fortsatt ut et Billy-blad annenhver uke.

Om bladet skriver de at verdens mest populære (og sløveste) soldat kan ikke bare skryte av å være en av de mest populære avisstripene gjennom tidene, men også et av Norges mest kjøpte humorblad.



Et tegn på seriens enorme popularitet var at seriens skaper, amerikaneren Mort Walker, ble utnevnt til æresgardist under sitt Norges-besøk i forbindelse med seriens 50-års jubileum i 2000.