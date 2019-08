I serien «Beforeigners» (på norsk: Fremvandrerne) vandrer mennesker fra steinalderen, vikingtiden og 1800-tallet fram til vår tid. Det er den første norske serien fra strømmegiganten HBO.

Serien hadde premiere på HBO Nordic 21. august, og ifølge strømmegiganten er serien allerede en stor suksess:

– Vi kan ikke uttale oss om strømmetall. Men det vi kan si er at nå som de to første episodene har vært oppe på tjenesten i fire dager, er disse de mest sette episodene av en førstesesong noensinne på HBO Nordic i Norge, sier Celine Ryel, PR Manager for Norway HBO Nordic.

– Problematisk at de ikke deler seertall

Akkurat hvor mange som har benket seg foran skjermen for å få med seg serien får man ikke vite. Det er et problem at strømmetjenestene ikke vil gi ut tall, sier leder i Virke Produsentforening, Åse Kringstad.

– Vi mener det er problematisk at de ikke deler seertall. For det gir jo produsentene lite forutsetninger for å si hvor godt deres produksjoner gjør det i markedet.

Hun legger til at det også er problematisk for publikum, som kan ha ønske om å vite hvordan en produksjon har gjort det, sammenlignet med andre serier de har sett på. Samtidig er Kringstad positiv til at HBO satser i Norge.

– Vi trenger flere produksjonskilder for å få flere norske produksjoner. At internasjonale selskaper som HBO satser på norske produksjoner syns vi er kjempefint.

Norske skuespillere om suksessen: – Fantastisk

Stig Henrik Hoff spiller Tom Hund fra norrøn tid som har fått seg jobb som sykkelbud, mens Kyrre Haugen Sydness spiller 1800-talls mannen Gregers.

De syns begge at seriens umiddelbare suksess er fantastisk.

Kyrre Haugen Sydness og Stig Henrik Hoff syns seerrekorden med «Beforeigners» er fantastisk. Foto: Petter Pettersen / NRK

– Det er veldig kult. Alt det vi har jobbet for store deler av fjoråret nå blir vist til store deler av Europa, og det er veldig gøy at mange har lyst til å se det, sier Haugen Sydness.

– Vi er jo entertainere, så vi jobber for at folk skal se det vi driver med. Det er klart at å vise Oslo og det vi har å by på for verden, er dødskult, sier Hoff.

Handlingen er lagt til Oslo, og det er en av suksessfaktorene, tror forsker ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Vilde Schanke Sundet.

– Det er mange ting som gjør at denne lykkes. Det er en gøy, original serie med både kjente og nye skuespillere. Den har samme kvalitet som vi er vant til å se på HBO og de andre store strømmekanalene. Så har den en norsk eller nordisk forankring, forklarer hun.

– «Broen» møter «Game of Thrones» og humor

Hun ser også likhetene til andre suksessrike serier fra de siste årene.

– Den er nesten litt «Broen» møter «Game of Thrones» møter en humorserie, fordi den er en ganske morsom serie i tillegg, sier hun.

– Den handler om innvandring, bare ikke fra et annet land, men en annen tid. Så det er jo et samtidsdrama i aller høyeste grad, legger hun til.

«Beforeigners»-suksess mener hun viser at norske produsenter er på et høyt nivå.

– De fortsetter å levere i verdensklasse. Det har de gjort i noen år allerede, og det er en uttalt ambisjon. Det viser at resten av verden kan se til Norge og få gode serier, avslutter hun.

Vikinger i Bjørvika i serien «Beforeigners». Foto: Petter Sommer / NRK

Skuespillerne selv trekker frem tematikken som en suksessfaktor.

– Jeg tror det har noe med konseptet å gjøre. At folk er nysgjerrige på hvorfor det plutselig kommer en innvandringsbølge fra fortiden dukkende opp i Oslofjorden bak oss her. Det er tre tidsepoker som åpenbarer seg, og hvordan de møter vår samtid og vår nåtid, sier Kyrre Haugen Sydnes.

– Pluss det at Oslo er helt omformet. Det er dødskult å se Oslo på en helt annen måte, som ikke er realistisk nåtid, men som har alle de fargene og universene som vi har mekket. Det er kjempespennende, legger Stig Henrik Hoff til.