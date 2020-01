Flere frykter at det kan påvirke årets prisutdeling.

– Vi er bevisst på det som skjedde i fjor, sier initiativtaker til prisutdelingen Morten Ramm.

Han understreker likevel at utdelingen handler om hvorvidt man er morsom eller ei. Ikke hvilket kjønn man har.

Prisutdelingen i 2019 fikk blant annet komiker Sigrid Bonde Tusvik til å forlate arrangementet i protest.

– Det er begrenset hvor lenge du synes det er gøy å klappe fram mann etter mann opp på scenen, sa hun til NRK etter fjorårets prisutdeling.

Arrangørene ønsker ikke at det samme skal skje igjen.

Nominert i år igjen

Tekstforfatter og insta-dronning Randi Liodden var en av få kvinner som var nominert til humorprisen i fjor. Hun er nominert i år igjen i kategorien «Årets morsomste på nett».

Men vinner hun prisen i år, frykter hun at det skjer kun på grunn av fjorårets debatt.

– Vinner jeg pris i år, føler jeg den er litt kvotert til meg.

– Dessverre tror jeg også at det er større sjans for meg å vinne i år, legger hun til.

Liodden mener at kvotering er en dårlig idé, også i humorbransjen.

– Jeg vil ikke vinne fordi jeg er kvinne, men fordi jeg er best. Man bør ikke kvotere noen steder, heller ikke innen humor. For da hiver plutselig DNB seg på ballen og lager en kampanje som heter #HunDriverMedHumor, og sånt kan vi ikke ha noe av.

Juryen bestemmer

– Jeg håper ikke at juryen har tenkt at de må stemme på jenter når de stemmer, sier Morten Ramm.

Det er vesentlig flere kvinner som er nominert i år enn i fjor, men det er ifølge Ramm tilfeldig.

– Men hadde jeg vært Liodden hadde jeg tenkt på samme måte. Jeg skjønner at man kan få følelsen av at man blir kvotert etter rabalderet t i fjor, men alle står likt.

Komikeren tror at når de nominerte sitter i salen og får utdelt en pris, så vil de bli oppriktig glad for å vinne.

Morten Ramm er en av initiativtakerne bak humorprisen. En utmerkelse innen humor og komedie. Prisen ble delt ut for første gang i 2018. Foto: LUCKY VIEW

Prisen skal gå til den som er morsomst og best

Fanny Vaager er én av to juryledere under humorprisen i år.

– Vi har åpenbart ikke ønsket å kvotere noen inn, og ønsker heller ikke at man skal være mer nådig mot enkelte bidrag.

Hun er klar over situasjonen og sier at juryen skal stemme på de man synes er morsomt og best.

Årets juryledere er Fanny Vaager og Christopher Pahle. Foto: Thomas Alvarstein Owe / NRK

Dette er de nominerte:

Årets humorpris arrangeres fredag 17. januar i Oslo.

Årets humorprogram

Parterapi

Nytt på nytt

Strømmeland

Årets morsomste på TV

Linn Skåber

Pernille Sørensen

Kevin Vågenes

Lene Kongsvik

Nicolay Ramm

Eirik Hvattum, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Fürst

Vidar Magnussen

Ine Jansen

Trond Fausa

Årets morsomste humordrama

Jul i Blodfjell

Kongen av Gulset

Hvite gutter

Årets morsomste podkast

Ukentlig – med BMI

Radioresepsjonen

Berrum & Beyer snakker om greier

Årets morsomste på nett

Randi Liodden

Utlendingmemes

4. ETG

Årets Humorspire

Vinneren presenteres på showet

Årets juryledere er Fanny Vaager og Christopher Pahle.