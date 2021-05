Intimitetskoordinatorer planlegger blant annet sexscener i film- og TV-innspillinger. Kostymedramaet Bridgerton er en av strømmegiganten Netflix sine store suksesser.

Det ble senere kjent at det var intimitetskoordinatorer på innspillingen for å tilrettelegge for de mange sexscenene i serien.

Også seriene «Normal people» og «Sex Education» har fått bistand fra intimitetskoordinatorer.

Skuespiller Thea Sofie Loch Næss er kjent fra serier som suksessen «Hjerteslag». Hun er veldig for bruken av intimitetskoordinatorer under innspilling av intime scener, noe som har blitt noe vanligere i norden de siste årene.

24-åringen sier hun selv har opplevd at det er vanskelig å si fra når enkelte scener har vært krevende, og mener det nå må være intimitetskoordinatorer under innspillinger. Hun er blant mange skuespillere som går inn i ulike roller som kan innebære kyssing, nakenhet og andre intime scener.

Skuespiller Thea Sofie Loch Næss, mener det er det beste for skuespillerne at man bruker en intimitetskoordinator i innspillingen av filmer og serier. Foto: Kristoffer Myhre

– Jeg har vært så ung som 18 år og følt meg så dum og flau for at jeg må gå til en maktperson som har gitt meg en jobb og si «åh nei, jeg vil ikke».

– Det er ikke bare en belastning for meg som skuespiller, men det er for regissører det å da skulle ha regi på to mennesker, og be dem gjøre intime ting – noen regissører er gode på det, og andre ikke.

Det å ha innen tredje person som blir et mellomledd mellom regissør og skuespiller, er hun veldig positiv til.

– Hadde tatt det som en fornærmelse

Regissør Erik Poppe, som står bak storfilmer som «Kongens nei» og «deUSYNLIGE», sier han aldri har hørt om en intimitetskoordinator.

Fra innspillingen av «Tusen ganger god natt» med skuespiller Juliette Binoche og regissør Erik Poppe. Foto: T Bringedal, Paradox/SF Studios

– Har ikke hørt om det, og hadde noen tilbudt meg det, hadde jeg tatt det som en fornærmelse, sier han.

– Min viktigste oppgave som regissør er jo å skape tillit og trygghet hos skuespillerne. Det krever at vi har brukt tid på finne fram til de største utfordringene før en innspilling. For så å løse disse i trygge omgivelser og i god tid før opptak.

Skulle han slippe til en koordinator på settet for å løse dette, eller forklare sine skuespillere hvordan dette kan eller bør løses, mener han at han sannsynligvis ville trengt en koordinator til fryktelig mye annet også.

– Utfordringen er nok at veldig mange regissører ikke vet hva prøvetid er, eller hva skuespillerarbeid går ut på.

– Da kan jeg forstå at enkelte skuespillere heller vil foretrekke en eller annen form for hjelp på dette området – i ren desperasjon.

Han mener at man som skuespiller må kunne forvente og kreve at en regissør kan håndtere kunsten å gestalte intimitet foran et kamera om vedkommende regissør har skrevet eller sluppet gjennom en slik scene.

Sammenliknes med stuntkoordinator

Thea Sofie Loch Næss sammenligner det med en stuntkoordinator. Hadde hun spilt inn vågale stunts hadde det vært en stuntkoordinator på som hadde sørget for at hun gjennomførte det på en trygg måte. Men det er ingen som planlegger intime scener.

– Det er ikke bra når man kjenner at grensen blir tråkket over, sier svensken Malin Erikson. Hun er en av Nordens første intimitetskoordinatorer, og er akkurat ferdig med å jobbe med de intime scenene mellom hovedrollene i den svenske serien «Snabba Cash».

Og forklarer hvordan hun tenker når hun jobber som intimitetskoordinator.

– Hvordan kan vi gjøre denne scenen på settet slik at alle føler det er behagelig. Og alle har samme forståelse av situasjonen.

Erikson bruker stuntkoordinatorer som eksempel for å forklare hva hun gjør. Hun opplever at hun får mange jobbtilbud. Også fra Norge.

Hun mener mye har endret seg i filmbransjen etter metoo-bevegelsen.

– Også ser man at dette er en arbeidsplass, det er skuespillernes og regissørenes, og alle andre.

Intimitetskoordinatorer planlegger sexscener på film og scene. Malin B. Erikson er en av de første i Sverige. Foto: Riksteatern

– Mye snakk om intimitetskoordinatorer internasjonalt

– Det er på vei inn i Norge, men også mye snakk om det internasjonalt. Dette skjer over hele verden, sier Knut Alfsen er forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Alfsen forteller om medlemmer som har fortalt hvordan deres grenser har blitt tøyd under innspillingen av intime scener. Han sier behovet for intimitetskoordinatorer alltid har vært der, men at #metoo-bevegelsen har rettet oppmerksomheten mot behovet av en intimitetskoordinator.

Simon (Regé-Jean Page) og Daphne (Phoebe Dynevor), den eldste datteren i Bridgerton-familien. Foto: NETFLIX

– Vi synes i utgangspunktet at de er en god idé, og vi har sagt ifra om det. Også er det ikke veldig mye som den kompetansen i Norge i dag, så det er ikke så lett å fremme det som et absolutt krav.

Thea Loch Næss mener det vil være det beste for skuespillerne. Og at det også vil heve kvaliteten på filmen eller serien.

– Man det at skuespillerne hele veien har følt seg trygge og komfortable, og at de er med på det. At helhetsopplevelsen for både publikum og skuespillere er bare bedre.