– Oh-la-la, jeg ble skikkelig lurt!

Torsdag ble det klart at Hedvig Mollestad vant Edvard-prisen for sitt album «Ekhidna» i kategorien «åpen klasse».

Det ble avslørt i radioprogrammet NRK Klassisk Vorspiel.

– Da vi fikk høre at hun var nominert fikk vi lyst til å gjøre noe artig, sier Per Sundnes.

Sammen med sin kollega Frode Larsen inviterte de Hedvig til å spille i en ny spalte, som de fant på for anledningen.

– Hun har øvd som bare rakkern, og vi var spente på hva hun hadde forberedt. Det hun ikke visste var at alt bare var tull og tøys, sier Frode.

Hedvig Mollestad blir overrasket med EDVARD-prisen. Du trenger javascript for å se video.

– Burde spilt i Deep Purple

De to beskriver Hedvig som en musiker som er for stor for Norge, og ønsket derfor å være med på å hylle henne.

– Hun er en kombinasjon av noe utrolig talentfullt og noe du nesten ikke tror før du får høre det, sier Per.

Mollestad spiller gitarbasert jazzrock, som ofte plasseres innenfor merkelapper som powerjazz og progrock.

Musikken spilles uten vokal, og Larsen beskriver henne som en av deres store helter.

– Hun er så unik og bra at hun egentlig burde vært med i Deep Purple, mener Per Sundnes.

Hedvig Mollestad vant Edvard-prisen i kategorien «Åpen klasse» for albumet «Ekhidna». Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Ble overrasket i studio

Da Hedvig kom inn i studio torsdagsmorgen, visste hun ingenting om prisutdelingen. Det eneste hun stusset på var at hun fikk komme tilbake til radioprogrammet så tidlig.

– Har dere glemt at jeg var her for en måned siden? Spurte hun.

Det ble raskt ledd bort av Per, som forklarte at alle deres faste gjester skulle bli invitert for å tolke kunstmusikk.

– Vi inviterer dem vi elsker mest her i verden, og du er først. Vi gleder oss til å høre deg spille, sier Per.

Kort tid etter går døra opp og inn kommer to representanter fra TONO med Edvard-prisen.

Edvard-prisen er oppkalt etter Edvard Grieg, og er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Hedvig Mollestad kaster seg bakover, som om hun gjør et gitarriff i entusiasme og glede.

– Dette er skikkelig fantastisk. Man blir jo nominert sammen med andre musikere, som også har gjort en tilsvarende innsats. Jeg har lyst til å gi en shotout til både Bugge Wesseltoft og Broen, som også hadde fortjent en Edvard-pris!

Hele prisutdelingen med Hedvig Mollestad kan du høre i NRK Klassisk Vorspiel fredag 4. september klokken 15-17.

Hedvig Mollestad spilte med Trondheim Jazzorkester under Moldejazz:

Hedvig Mollestad med Trondheim Jazzorkester Du trenger javascript for å se video.

