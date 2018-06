– Jobbet med Beyoncé og Jay-Z

Den norske produsenten, artisten og låtskriveren Fredrik William Ball, bedre kjent som Fred Ball, forteller at han har bidratt til tre av låtene på det nye albumet til Beyoncé Knowles og Jay-Z. Paret slapp albummet lørdag, og fredrikstadmannen Ball melder på sin instagramkonto at han klyper seg i armen over at han har jobbet med de to. Ball ga ut soloalbummet Pleasure i 2003 og har senere jobbet både med egen musikk og produsert for blant andre Bertine Zetlitz, Brett Anderson, Jarle Bernhoft, KT Tunstall og Sophie Ellis-Bextor.