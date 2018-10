– Jeg blir sett på som Norges store pingle

KrF-lederen selv mener at denne sammenligningen er den største misoppfattelsen om ham. Men han innrømmer at kona mobber ham fordi han er redd for mus.

– Jeg er mer sta

Kjell-Simen er figuren i «Parterapi» på NRK TV som hele tiden gjør og sier det han tror kona hans vil at han skal gjøre. Til konas store fortvilelse. Han er det vi på godt norsk kan kalle en skikkelig pingle.

KrF-leder Knut Arild Hareide har fått med seg Kjell-Simen, men han er ikke enig i at de er helt like, og vil ikke ha på seg noe pinglestempel.

– Jeg blir jo framstilt som Norges store pingle. Men jeg er mye mer sta, sa Hareide da han gjestet Kristine Riis og Henriette Bruusgaard i Nitimen på NRK P1 onsdag, der de gikk gjennom Nitimens «sjekkliste».

Hvis du møter Kåre Willoch eller meg i en mørk bakgate en fredag kveld, så blir du ikke fryktelig redd Knut Arild Hareide / Nitimen, 24. oktober 2018

– Norges store pingle

Her får du hele sjekklista til Knut Arild Hareide:

– Dette liker jeg overraskende godt?

– Downton Abbey! Jeg liker familiedrama. For eksempel en serie som heter «Younger», som er en sånn typisk «jenteserie». Jeg liker romantiske dramaer, som veldig mange damer liker; jeg er midt i den kategorien.

– Dette gjør meg skikkelig pinlig berørt?

Knut Arild Hareide på vei inn til Nitimens studio. Foto: Rune Lind / NRK

– Private ting, som for eksempel da pappa sa i et intervju: «Knut Arild har egentlig vært voksen fra han var født». Det var et ærlig og godt svar fra pappa.

– Dette er den største misoppfatningen om meg?

– Jeg blir framstilt som Norges store pingle. Har dere sett Parterapi med Kevin Vågenes? Han sier jo at den ene figuren er inspirert av meg. Han som bare gjør det som kona sier. Jeg hører jo på dialekten at han treffer ganske godt, men jeg er nok mye mer sta og vet hva jeg vil.

– Du er ikke noe tøffel?

– Nei, det er jeg ikke. Men jeg har jo på en måte vært Norges pingle. Hvis du møter Kåre Willoch eller meg i en mørk bakgate en fredag kveld, så blir du ikke fryktelig redd.

Kjell-Simen (Kevin Vågenes) og kona Britt-Helen (Marit Støre Valeur) i Parterapi Foto: Tor Eigil Scheide

Redd mus

– Hva er din største fobi, noe du er skikkelig redd for?

– Da jeg var i militæret var jeg presteassistent, og det var mye mus i kapellet, så jeg satte opp musefeller. Men da jeg fanget mus, så kastet jeg både fellene og musene, og rekvirerte nye feller.

– Dette underbygger kanskje pingleryktet litt?

– Ja, nå motsnakker jeg meg veldig her i Nitimen.

– En presteassistent som er redd for mus …

– Ja, jeg er ikke veldig glad i mus. Og kona mobber meg litt for akkurat dette.

– Denne tingen klarer jeg meg ikke uten?

– Det å stå på ski, spesielt Telemark-ski på puddersnø. Det gir en frihetsfølelse. Mamma tror fortsatt at jeg ikke kjører utenfor bakkene, men det gjør jeg.

– Sånn er jeg om morgen?

– Tror jeg er i godt humør og liker faste rutiner. Frokost sammen med familien og nistesmøring. Det er en virkelig hyggestund. Morgenene er mye bedre enn ettermiddagene.

– Dette har jeg dårlig samvittighet for?

– Familien. At jeg er for lite sammen med dem. Og når jeg er sammen med dem har jeg dårlig samvittighet overfor KrF, så samme hvor jeg er, så er jeg på feil sted.

– Hva er typisk Knut Arild, ifølge venner?

– Er litt redd at de vil tenke at mobilen er en god venn og at jeg er litt lite til stede. Jeg greier ikke å skjule når jeg har mye tanker i hodet.

