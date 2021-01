– Festivalene kan planlegge å åpne i sommer

– Dette er penger som ligger i banken, som gjør det mulig å planlegge festivaler for juli og august, sier kulturminister Abid Raja.

Forsinkelse i vaksinasjonsplanene og ny spredning av virus har den siste tiden gjort planer om festivaler i sommer veldig usikre. Men nå mener kulturministeren at de forskjellige festivalene kan fortsette å planlegge som før fordi Kulturdepartementet har laget et økonomisk sikkerhetsnett.

– For å skape forutsigbarhet allerede nå, slik at bransjen kan begynne å planlegge ulike scenarioer og være trygge på at hvis det går galt, så kommer vi til å stille opp for dem, sier Abid Raja.

Han mener det er viktig at festivalbransjen får et sikkerhetsnett så de ikke risikerer å bli forlatt i en totalt uoversiktlig situasjon. Og mener at 350 millioner kroner i en pott skal utgjøre det sikkerhetsnettet som skal til for juli og august.

– Vi må planlegge for alle scenarioer, for at festivalbransjen og sommerbransjen skal ha trygghet at det er et minimum av sikkerhetsnett her.

– Per nå er det umulig å forutse om det vil være mulig med 200 mennesker på arrangementene i sommer? 1000? 5000? Vi vet ikke, legger han til.

Fornøyd med å få et så tidlig signal

Parkenfestivalen i Bodø er blant festivalene som er lettet over det Abid Raja forteller i møtet i dag.

– Der er et ekstremt viktig signal. Det gjør at vi alle kan tørre å puste med magen igjen. Og ikke minst, som bransje kan vi planlegge som normalt. Vi er veldig fornøyd et så tidlig signal, sier sjef forparkenfestivalen, Gøran Aamodt.

Parkenfestivalen i Bodø, Erik Johansen og Gøran Aamodt. Foto: Øystein Nygård / NRK

Også Tonje Kaada i Øysfestivalen er glad for å høre om de 350 millionene.

– Veldig fint å høre at det allerede nå også er et økonomisk sikkerhetsnett for sommermånedene! Det gjør det mye lettere å fortsette med planlegging uten altfor høy risiko, sier hun.