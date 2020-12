40 år siden den ble sendt på TV for første gang

- Opprinnelig var den et britisk teaterstykke ved navn "Dinner for One", som stammer fra helt tilbake til 1920-tallet.

- Hovmesteren James spilles av Freddy Frinton, mens grevinnen Miss Sophie egentlig heter May Warden.

- Frinton debuterte som hovmesteren allerede i 1945 og "slet ut" tre grevinner i løpet av sine drøyt tjue år i rollen.

- TV-sketsjen ble først produsert som det sveitsiske bidraget til Montreux-festivalen i 1963.

- Serien fikk øyeblikkelig kultstatus i Tyskland i 1972, senere også i blant annet Sverige, Sveits, Estland og Sør-Afrika.

- Det er bare i Norge at "Grevinnen og hovmesteren" sendes lille julaften, andre steder går den på nyttårsaften.

- I 1992 ble sketsjen sendt to ganger. Ved en feiltakelse gikk den et kvarter for tidlig, og telefonstormen som fulgte var så kraftig at NRK måtte sette den opp på på ny etter Kveldsnytt.

Fra nyversjonen med digital fargelegging:

- I 2001 kunne norske TV-seere stemme på om de ville gå over fra svart/hvitt til en ny versjon i farger, men forslaget ble nedstemt.

- Hovmesteren snubler hele 11 ganger i løpet av sketsjens 11 minutter.

- Til tross for at skuespillerne er britiske og manuset er på engelsk, har stykket aldri vært vist i England og er fullstendig ukjent der.