Forslaget består av to like former. Den ene er vrengt opp ned og danner et skråstilt og beskyttende hvelv over inngangen til 22. juli-senteret. Den andre er en åpen skål mot himmelen og et felles omsluttende uterom for besøkende.

Foto: Skisseforslag / Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes