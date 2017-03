«Skoletaperfylket» kan endelig juble: 40 prosent flere i klasserommet

Finnmark er fylket som alltid havner nederst i statistikker og rapporter som evaluerer videregående skoler. De har dårligst karakterer, høyest frafall i skolen, og dårligst folkehelse – igjen som følge av frafallet.

Det virker som det eksisterer en forestilling om at man ikke trenger utdannelse for å få jobb her, sa en forsker til NRK i fjor. Tall fra SSB viser samtidig at fylket har dobbelt så mange ufaglærte lærere enn resten av landet, og Aftenposten skrev nylig en kommentar om at Norge svikter elevene i Finnmark.

Fylkestingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Vetle Langedahl synes det er gledelige tall. Foto: Robin Mortensen / NRK

Listen er lang, men nå kan det synes som det kommer en aldri så liten glad-statistikk fra det nordligste fylket i landet:

Fraværet i videregående skole har sunket med 38 prosent det siste halve året – sammenlignet med året før.

– Det er fantastisk at en så liten ting som fraværsgrensa kan ha så stor effekt på hvor mange som møter opp. Jeg tror det er en klar sammenheng mellom oppmøte og hvor godt man lærer. Jeg håper dette også slår ut på karakterer, og gjennomføring av skoleåret, sier Høyres fylkestingsrepresentant i Finnmark, Vetle Langedahl.

70 prosent reduksjon

Fraværsgrensa som regjeringen innførte i fjor høst gjør at videregåendeelever ikke kan ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.

Langedahl mener det er en klar sammenheng.

– Når man ser et så klart skille, som Nordkapp videregående skole der forskjellen er hele 73,9 prosent, tror jeg hovedgrunnen er fraværsgrensa.

Rektor ved skolen, Eli Skille, mener det er viktig å ta grep for å sikre at elevene får standpunktkarakterer.

– Vi jobbet ganske grundig før regelen ble innført med å fortelle hva den innebar, og hvor mange av dem som ikke ville fått karakterer med fraværet de hadde. Så det var en bevisstgjøring, sier Skille.

Hun nevner også samtaler med foreldrene som tiltak skolen har gjennomført for å sikre at deres håpefulle ikke sto uten karakter.

Tarjei Jensen Bech i Arbeiderpartiet sier det er for tidlig å si om antall dropouts har økt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Faren er at når noen ser at de får for høyt fravær, så gir dem opp. Så jeg er spent på resultatet når vi gjør opp skoleåret, sier rektoren.

Begrensa jubel

Arbeiderpartiets nestleder i hovedutvalget for kompetanse i Finnmark, Tarjei Jensen Bech, synes det er gledelige tall. Men han mener vi må vente med å juble for høyt.

For han synes det er alvorlig at mange faktisk står uten karakterer i fag.

– Det er positivt at fravær går ned, det er viktig at elevene er på skolen. Men det er bare første halvår. Vi får se hvordan tallene ser ut når skoleåret er over, sier Jensen Bech.