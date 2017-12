Christoffer Rahm prøver å bevise at pedofili kommer av en slags forstyrrelse i hjernens funksjon. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Forsker på pedofiles hjerner Hva skjer i hjernen når en pedofil ser en åtteåring i badetøy? Blir han tent og kåt på så samme måte som når vi ser en kjekk fyr på stranda?

OK – her kommer et vanskelig ord: Hypothalamus. Det er den delen av hjernen det nå skal dreie seg om. Den er like stor som øyet ditt og er på mange måter autopiloten i hjernen for sult, tørst, varmeregulering – og kåthet.

Så når man tenner på en mann – eller en kvinne – så er det på mange måter en autopilot i hjernen som forteller at det hadde vært digg å ligge med han eller henne.

I Sverige forsker nå psykiatrispesialist Christoffer Rahm på om hjernens autopilot – hypothalamus – oppfører seg på samme måte hos pedofile. Og om den ser helt lik ut hos en pedofil som i andres hjerne? Eller har den kanskje en litt annen fasong?

Håpet er å behandle de som er seksuelt tiltrukket mot barn, før de begår overgrep.

Ser etter sykdomstegn

Vi er inne i et sykehusrom på Karolinska sykehus i Stockholm. Det durer kraftig, som en blanding av en kraftig støvsuger og en asfaltmaskin når noen og tretti år gamle Adam føres inn i trommelen på den andre siden av glassvinduet i forsøksrommet.

Inne i den hvite tunnelen ligger Adam med hvite sykehusklær, grønn badehette og ørepropper i ørene. Nå skal hjernen hans skannes.

Håpet er at forskningen vil kunne forhindre overgrep. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Adam er ikke pedofil, men en testperson som er med i Christoffer Rahms forskning. I rommet ved siden av sitter vi og ser på nye bilder som tas av Adams hypothalamus.

– Vil den se annerledes ut enn hos de pedofile som også deltar i Rahms forskningsprosjekt?

– Jeg undersøker om hypothalamus er annerledes hos pedofile, om det finnes noe som tyder på at den er påvirket under individets tidlige leveår, forklarer Rahm.

Arv eller miljø?

Både arv og miljø er viktig når Rahm forsker på pedofile. Han undersøker både hvordan miljøet kan påvirke folk til å utvikle seksuell tiltrekning av barn, samt hvordan medisin kan forhindre overgrep.

Og ikke minst ser han på hjernen. Rahm er overbevist om at mye av svaret ligger i den gruppen av hjerneregioner som styrer seksualiteten. Og nærmere bestemt i en av dem – hypothalamus. Håpet er at forskningen skal vise om den delen av hjernen fungerer og ser annerledes ut hos de pedofile.

– Jeg mistenker at det er noe der. Og jeg legger mye energi i troen på at det er i hjernen det sitter, legger han til.

Ved å skanne hjernen til folk, mens det blir vist bilder av lettkledde mennesker i ulike aldre, kommer forskerne i Sverige ett steg nærmere noen svar. Foto: Mimma Bash / NRK

Tiltrekkes av barn

Forskeren undersøker flere deler av utviklingen i hypothalamus. Alt fra hvordan den utviklet seg allerede i mors liv til tidlig barndom til hvordan den fungerer og ser ut i dag.

Alt i håp om å finne forskjellen mellom hvordan den pedofiles hjerne ser ut og fungerer i forhold til hjernene til folk som tenner seksuelt på voksne.

– Personer med pedofili reagerer på samme måte når de ser bilder av barn posere seksuelt som personer som ikke er pedofile reagerer på kvinner eller menn som poserer seksuelt. Det er det samme systemet i hjernen. En pedofil tar ikke et barn fordi han ikke kan få en voksen. Han eller hun er genuint tiltrukket seksuelt av barn, forklarer Rahm.

Dette innebærer også å se på om blodet strømmer igjennom på en annen måte i den lille delen av hjernen hos de pedofile enn hos andre og om nervefibrene som binder hypothalamus med de andre delene av hjernen som også styrer seksualnettverket fungerer annerledes.

– Kort fortalt så vil vi undersøke om hypothalamus har en annen fasong hos de pedofile enn hos personer som tenner på andre voksne, utdyper Rahm.

Bilder av småjenter

Forskerne ser hva som skjer i hjernen til testpersonene når de ser på bilder av barn. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

I hendene holder testperson Adam svar-knappen han skal bruke når bilder av tigre, løver, leoparder, kvinner i bikini, jenter i badedrakter, gutter i badeshorts og menn i badebukser vises på skjermen over ham. Bildene vises i ulike farger, og Adam skal svare på fargespørsmål mens han ser på bildene.

Spørsmålet er hvordan hjernen til Adam reagerer når han ser bildene av små jenter og gutter i badetøy. Har han impulskontroll slik at han fortsatt klarer å svare på fargespørsmålene? For en ting er å være tiltrukket av barn. En annen ting er om den voksne har egenkontroll slik at han eller hun ikke begår overgrep.

– Hvis vi kan se at den pedofile har dårlig impulskontroll, så gir det større risiko for overgrep. Og da kan man kanskje bruke medisin til å redusere den risikoen. Mange pedofile forteller også at «kunne jeg ha stengt av min seksualitet, så hadde jeg gjort det», forklarer Rahm.

Medisinen vil da redusere de pedofiles testosteronnivå, noe som igjen vil kunne føre til redusert seksuallyst og dermed kanskje også sannsynligheten for overgrep.

Kjærlighet

Flere pedofile NRK Innafor har møtt, forteller om det de opplever som forhold til små jenter og gutter. Forhold som ikke bare involverer seksuallyst, men også følelser som kjærlighet og forelskelse fra deres side. Vil alt dette også forsvinne hvis de pedofile får påvist sykdomstegn i hjernen og deretter medisineres?

– Denne studien ser på seksuallyst, om man er tent eller kåt. Følelser som kjærlighet, forelskelse, omsorg og empati styres av flere hjernenettverk. Da er det litt annerledes. Men man må huske på at pedofile kan utvikle og oppleve de samme kjærlighetsfølelser for barn som andre gjør med voksne, bekrefter Rahm.

Testperson Adam synes det er viktig å bidra til at forskningen får gode svar. Har hypothalamus blitt skadet allerede i mors liv, i tidlig barndom, eller på et annet tidspunkt? Da kan studien til Rahm vise at den har sykdomstegn som kan behandles, og de pedofile som har dårlig impulskontroll kan få medisin.

– Jeg håper jeg kan være med på å forebygge seksuelle overgrep mot barn, sier Adam.

Hypothalamus er en region i hjernen som regulerer metabolismen og andre autonome aktiviteter. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Tidlig påvirkning

Tidligere på dagen har han blitt tappet for blod og fingrene er målt. Syv reagensrør med blodprøver skal sendes til testing. Og fingerlengden sier visstnok noe om hvor mye testosteron han hadde i kroppen som foster. Også det kan si noe om hjernens utvikling.

Christoffer Rahm håper hans forskning vil gjøre det lettere for pedofile å søke hjelp. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Mye tyder på at seksuell tiltrekning av barn er anlagt tidlig i en person utvikling, forklarer Rahm.

Inne i trommelen på sykehuset trykker han på svarknappene så godt han kan, mens han ser på de samme bildene som vi også får opp i rommet ved siden av. Dataanimerte små jenter og gutter i badetøy stirrer på oss med uttrykksløse øyne.

For meg er det vanskelig å forstå at noen kan bli kåt eller tent når de ser bildene.

– Man kan se hvordan aktiviteten i hypothalamus er annerledes hos den pedofile når han eller hun ser på bilder av barn. Det er forlenget reaksjonstid på spørsmålene, forklarer Rahm.

Håper pedofile vil søke hjelp

I studien er det stort sett bare folk som ikke er dømt for pedofili. De har fått kontakt med Christoffer Rahm og forskningen gjennom en anonym hjelpetelefon for pedofile.

– Det er den vanlige pedofile på gaten jeg vil prate med. Det er dem jeg vil forstå.

Christoffer prøver å bevise at pedofili kommer av en slags forstyrrelse i hjernens funksjon. På samme måte som Tourettes, psykopati og ADHD. Uten sammenligning for øvrig.

– Flere tilstander ble tidligere sett på som moralske avvik. For eksempel fikk de som hadde ADHD beskjed om å vokse opp og oppføre seg som folk. Eller man trodde det skyldtes dårlig oppdragelse.

– Nå forstår vi at det er noe som påvirker hjernefunksjonen, og det minker stigmaet og gjør at man kan søke hjelp og behandling. Jeg tror det samme kan komme til å skje med pedofili.