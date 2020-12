Test deg selv: Drikker du for mye alkohol?

Da NRK Innafor var ute i Oslo en kveld i sommer for å filme til dokumentaren «Ung Alkis», kom en ung mann i poloskjorte bort for å prate.

Han fortalte at han drakk fem ganger i uka, og selv tenkte at han hadde et alkoholproblem. Men han hadde ikke fortalt det til noen før.

– Jeg drikker for å kunne sove om natten. Jeg har vært på skolen og gått på toalettet for å ta meg en øl.

Ingen kan se det på ham. Ingen har gjetta at han drikker i skjul. Og han synes det er flaut å ha et rusproblem, derfor har han ingen planer om å fortelle vennene at han sliter.

Vilde i samtale med anonymisert mann

17 prosent i faresonen

Hvor farlige er egentlig dine drikkevaner? Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i måteholdsorganisasjonen Av-og-til mener alkohol er undervurdert som et folkehelseproblem.

– Vi har en tendens til å tenke at det bare er et lite fåtall som får alkoholproblemer. Men det kan ramme oss alle. Men undersøkelser viser at 17 prosent av oss drikker på en måte som gjør at de har alkoholproblemer, eller står i fare for å utvikle det, sier Eriksrud.

Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til sier at mange lurer på hvor grensen går, og om de har et alkoholproblem. Foto: Av-og-til

Drikker du mye og ofte, øker risikoen for å få høyt blodtrykk, hjerneslag, depresjon og angst. I tillegg har du økt risiko for å få brystkreft, leverkreft, spiserørskreft og kreft i tykk- og endetarm, munn, svelg, og strupe.

Av-og-til lanserte selv en test denne høsten, som gir indikasjon på om du drikker for mye.

– Det er viktig at folk blir mer bevisst egne drikkevaner. Det er tabubelagt og skambelagt å snakke om alkoholproblemer. At du kan sitte alene og ta en test, kan senke terskelen for å søke om hjelp, sier Eriksrud.

Lag regler for deg selv

Hvis du ønsker å kutte i alkoholforbruket ditt, anbefaler Eriksrud at du snakker med fastlegen eller en venn.

– Sett opp regler for deg selv, før du begynner å drikke. Hvis du vil utfordre det selv med å ha flere hvite dager eller måneder: Fortell om det til noen. Da føler du deg mer forpliktet, og de kan støtte deg, sier hun.

Eriksrud minner også om at mange rundt deg kan ha et problematisk forhold til alkohol, uten at du vet det:

– De som ønsker å kutte i alkoholforbruket sitt, forteller at det er vanskelig at det er så sterkt drikkepress, eller en forventning om at man skal drikke i mange ulike sammenhenger. Det må være lov å si nei til alkohol, er hennes oppfordring.

1/7 Drikker du alkohol alene? Nei Av og til Ja

2/7 Har du vært bekymret for at du drikker for mye? Nei Ja, men ikke det siste året Ja

3/7 Drikker du mer alkohol enn de andre du drikker sammen med? Nei Av og til Ja

4/7 Har du opplevd å få blackout når du har drukket? Nei Ja, men ikke det siste året Ja

5/7 Synes du det er vanskelig å slutte å drikke etter to glass? Nei Av og til Ja

6/7 Drikker du for å klare å slappe av eller for å få sove på kvelden? Nei Av og til Ofte

7/7 Har du fått kommentarer fra venner eller familie om at du drikker mye? Nei Ja, men ikke det siste året Ja

Du må svare på alle spørsmålene først.