Jakten på en potensiell overgriper Voksne menn utgir seg for å være mindreårige på nett for å avsløre potensielle overgripere. Politiet advarer mot de kontroversielle metodene som blir brukt.

– Det har hendt at folk har besvimt når de ser oss, sier Stefan Dahlgren og smiler stolt.

Å fange potensielle overgripere i fella er noe av det beste de vet.

Det vrimler av mennesker i stasjonshallen på Oslo Sentralstasjon. Den travle togstasjonen er dagens jaktmark for Stefan Dahlgren og Christian Juuhl fra den omstridte organisasjonen Barnas Trygghet.

– Toget hans er inne om fem minutter. Deilig, sier Dahlgren.

Duoen er utstyrt med videokamera og lysskye chatlogger. Dette har de gjort mange ganger før. Adrenalinet er likevel høyt i det de nærmer seg det avtalte møtestedet.

Barnas Trygghet Ekspandér faktaboks Barnas Trygghet er en omstridt organisasjon som konfronterer mennesker som via nettet søker seksuell kontakt med mindreårige. De legger ut bilder og video av konfrontasjonene på sosiale medier og anmelder personene de møter til politiet. Organisasjonen ble startet av Stig Kalsnes, som P3 lagde en dokumentar om i 2016. I november 2017 ble Kalsnes dømt til 75 dagers fengsel for å ha krenket privatlivets fred, samt for å ha publisert bilder uten samtykke fra dem som er avbildet. Han er ikke lenger en del av Barnas Trygghet.

Løgn og skjermdumper

Barnas Trygghet har mange falske profiler hvor de utgir seg for å være mindreårige jenter og gutter.

Gruppa bruker profilene til å snakke med personer som søker seksuell kontakt med mindreårige på nett.

Når personen tropper opp for å møte «den mindreårige», blir de konfrontert av medlemmer av gruppa med skjermdumpene fra chattene som bevis.

Vi vil presisere at vi aldri tar første kontakt, og oppfordrer aldri til seksuell prat. Vi understreker også at alle personer vi publiserer saker om er uskyldige inntil de er dømt. Vi offentliggjør chatlogger, tekst og video fra sakene, men sensurerer alltid vedkommende. Barnas Trygghet

Mannen i fella

Mannen på broen er i 50-årene.

I flere måneder har han chattet med en av disse falske profilene. I chatten har han bedt om nakenbilder og foreslår overnattingsbesøk.

Det han ikke vet, men som han snart skal finne ut, er at «Anna 13» egentlig er «Stefan40».

Hat mot overgriperen

Dahlgren og Juuhl er motivert av et hat for personer som forgriper seg på barn.

– Pedofile har det sikkert helt jævlig. Ingen skulle vel ønske at de har den tiltrekningen. Men de som aktivt går etter barn, ser jeg på som avskum, sier Dahlgren.

Juuhl avskyr overgripere så mye at han ikke engang vil si hva han mener om dem.

De har lite sympati med mannen på broen som nå skal få seg en uhyggelig overraskelse.

Mannen som ble arrestert, vil ikke la seg intervjue. Han avviser at han har gjort noe straffbart. Han mener dette vil komme fram under etterforskningen som fortsatt pågår.

Flere chattere

En NRK-spørreundersøkelse viser at nordmenn har sterke meninger om hva som bør gjøres for å forhindre at dømte overgripere begår nye kriminelle handlinger.

Organisasjonen Barnas Trygghet får stadig donasjoner fra sine følgere og merker at de har støtte blant folket.

Samtidig ekspanderer gruppen og rekrutterer nye chattere. De har også fått nye sponsorer fra idrettsmiljøer og samarbeidsavtaler med kjente profiler.

Politiet: – Det er ikke fritt frem

Politiet tar avstand fra metodene til Barnas Trygghet og frykter konsekvensene av at gruppa blir større.

– Det er ikke en rettsstat verdig. Det er et borgervern som går langt utenfor lovverket på hva man kan tillate seg som privatperson, sier Kari-Janne Lid, seksjonsleder for seksual lovbrudd i Oslo politidistrikt.

– Vi kan ikke komme dit at det er fritt frem til å jakte og dømme hvem man vil, sier Lid.

Barnas Trygghet sier de legger ut videoene for at det skal være en vekker for samfunnet.

– Hva gir dere rett til å bestemme om noen er uskyldig eller ei?

– Vi gjør ikke det. Vi publiserer våre konfrontasjoner sladdet. Vi poengterer på nettsida at disse mennene ikke er dømt, dersom noen skulle kjenne dem igjen, sier Dahlgren.

– Det er en sosial straff dersom de blir gjenkjent?

– Ja, men det får de ta. Det er straffen for å chatte med et barn, sier Dahlgren.