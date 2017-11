Nå starter «villreinslakta»

– Det er jo ikke noe som er lystbetont. Man går ikke og gleder seg, sier Håvard Kjøntvedt til NRK.

Mannen som til daglig har som jobb å verne villreinflokken gjennom jobben sin i Statens naturoppsyn på Rødberg, skal nå være med på å utrydde den.

Håvard Kjøntvedt er én av de 30 jegerne som er med. De fordeles på tre fellingslag som jakter i turnus – to uker av og en uke på. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det er en jobb. Jeg må være profesjonell på det. Hadde jeg latt den følelsen gå helt inn, så hadde jeg ikke kunne vært med på dette, sier Kjøntvedt.

– Men du har vel sikkert noen tanker om hva du syntes er rett og galt?

– Selvfølgelig har jeg jo det ...

Når jegerne er ferdig vil Nordfjella være tomt for villrein. Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

Jakter i turnus

Mandag ankommer de ti første jegerne Breistølen på Hemsedalsfjellet. Der skal til sammen 30 jegere gå i turnus. Dagen etter begynner den omstridte saneringen. Etter flere påviste tilfeller av den smittsomme skrantesyken bestemte regjeringen at hele stammen på rundt 2200 dyr skal avlives i løpet av vinteren.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Selv om det er en forferdelig ting å gjøre, så er det for å forebygge enda verre utslag i fremtiden. Forhåpentligvis vil vi da unngå at det blir smitte til annen villrein, sa klima og miljøminister Vidar Helgesen da han besøkte Breistølen i forrige uke.

Nå skal oppdraget gjennomføres av Petter Braaten fra Statens naturoppsyn og hans menn.

Petter Braaten, Statens naturoppsyn. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er ingen tvil om at de største utfordringene for oss er vær og føre. Og så er det hvordan villreinen reagerer på dette fellingsarbeidet vi skal utsette flokken for utover vinteren, forklarer Braaten.

Hard vinter i vente

Jegerne må fraktes inn i fjellet med helikopter eller snøskuter. Deretter går de på ski, til fots eller med truger.

Kjøntvedt er klar på at jakten ikke kommer til å bli noe pent syn i vinterlandskapet.

– Det sier seg selv at når man jakter på snø så blir bildet sterkere. Reinen vil jo blø ut når vi skyter, og da blir det rødt på snøen. Det er jo ikke det vakreste som finnes i et fjellandskap, sier Kjøntvedt.

Breistølen på Hemsedalsfjellet skal være basen til jegerne. Mange kommer til å ha dette som hjemmet sitt i et halvt år. Foto: Jan Christian Jerving / NRK

– Strider mot ryggmargsrefleksen

Det er en annerledes vinter som venter jegerne. Håvard Kjøntvedt reiser fra kone og 3 barn og skal delvis bo på Breistølen fram til 1. mai.

Jegerne starter med sikkerhetsbrief mandag kveld. Tirsdag begynner jobben og de første jegerne flys inn i fjellet med helikopter. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det som kan bli en utfordring når man kommer utover vinteren er jo motivasjonen. Det er mange dyr som skal felles, sier Kjøntvedt.

– Men når du står inne i fjellet. Hva blir verst da?

– Ja, si det. Vi er jo mennesker vi som skal gjøre denne jobben. Det er vemodig og det strider imot alle ryggmargsreflekser man har det å bare felle et dyr og ikke gjøre noe mer med det, avslutter han.