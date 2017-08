– Det er ikke farlig å spise reinsdyrkjøtt fra Nordfjella, hevder Runar Bjøberg.

Han er en av de mest erfarne reinjegerne i området (se faktaboks). I dag bor han med familien sin på Norges høyestliggende gårdsbruk i drift 1030 meter over havet i Hemsedal.

– Nå skal alt kjøttet måles. Det er der egeninteressen kommer inn i bildet. Alt som blir målt negativt er topp mat og finnes ikke farlig å spise, forteller Bjøberg entusiastisk.

Snart vil tonnevis med kjøtt komme i forbindelse med at jaktsesongen åpner 10. august. Villreinstammen i fjellområdet skal slaktes ned innen 1. mai neste år. Landbruks- og matministeren omtalte det som den vanskeligste beslutningen han hadde tatt som statsråd.

For å komme i mål er årets sesong utvidet til 1. november i stedet for 20. september som det har pleid tidligere. I disse dager gjør Bjøberg det han kan for å stille klar til jaktstart.

SKILLET: Her er viltgjerdet som bygges for å skille ville fra tamme reinsdyr i området. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– 15 år til neste gang

Men etter en full nedslakting oppstår et tomrom han er bekymret for.

– For reinjegerne er dette kanskje siste jakta på 15 år. Vi vet jo ikke helt eksakt, men hvis stammen blir tatt ut i løpet av et år vet vi at fjella skal stå tomme fem-seks år.

– I gang med ein jobb ingen likar

Etter dette skal det etableres en ny villreinstamme. Før noen kan starte å jakte på denne tror Bjøberg det vil ta flere år.

– Da må vi være litt forsiktige i begynnelsen. 12-15 år før neste reinjakt må en regne med, sier Bjøberg.

– Hvor trist synes du det er?

– For mange her i Hallingdal har vi jo vokst opp med reinjakt. Det er en tradisjon for de aller fleste fra disse fjellbygdene, å reise til fjells om høsten på reinjakt. Det er jo skrekkelig trist at det blir borte.

HØYT: Bjøberg bor med familien sin på Norges høyestliggende gårdsbruk i drift 1030 meter over havet i Hemsedal. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Frykter bråstopp for rekrutteringen

Bjøberg tror ventetiden etter nedslaktingen kan få flere til å miste interesse.

– Den dagen vi skal i gang igjen er det kanskje en generasjon eller to som ikke er vant med reinjakt. Rekrutteringa på nytt kan dermed bli tung, sier han.

Etter en oppvekst med reinjakt bor han fortsatt midt i beiteområder for villrein ved Hemsedalsfjellet. Snart blir det tomt for både jegere og rein.

– Jeg synes det er trist. Men i den situasjonen vi er kommet i er det helt nødvendig. Så det er ingen vei utenom.