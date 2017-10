– Spesialistar på bakteriar og virus har ikkje peiling på reinsdyr

– Dette er ei av dei verste sakene eg har høyrt om. At Mattilsynet, som er spesialistar på bakteriar og virus skal få gå laus på ei vill stamme av hjortedyr, og slakte ned heile bestanden fordi dei har fått skrantesjuke, gjer meg opprørt, seier Kurt Oddekalv som er leiar i Miljøvernforbundet.

I mai i år bestemte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) at 2200 villrein i Nordfjella måtte bøta med livet, i eit forsøk på å hindre spreiing av skrantesjuke.

– Dette er ein sjukdom som sikkert har vore her i millionar av år, og der dei sjuke dyra daudar ut. Vi er sterkt usamde i dette og vi kjem til å be om at saka vert tatt opp igjen, seier Oddekalv.

Eige tilsyn

Miljøvernforbundet vil ha eit eige tilsyn for hjortedyr i Norge, utanfor mattilsynet

– Vi ser at Mattilsynet ikkje har kompetanse til å forvalte dei store hjortedyra, seier Oddekalv.

– Men no har dei forhøyrt seg med folk som har kompetanse?

– Men kanskje ikkje nok. Eg har fått meldingar om hjort, elg og rein som er innanfor stengslene ved desse slikkesteinane som dei har sperra inne i Nordfjella. Det har og kome meldingar om at det har kome to reinsdyr frå Hardangervidda, som er på utsida og som sannsynlegvis også hadde skrantesjuke, seier Oddekalv.

Mattilsynet opplyser forøvrig at dei ikkje er kjent med nye mistankar om skrantesjuke.

Dette vert også kontant avvist av landbruksminister Jon Georg Dale.

– Det er ingen haldepunkt for å hevde at rein på Hardangervidda er smitta av skrantesjuke. Tvert i mot er det gjennomført eit stor kartlegging utan at det er funne smitte, seier Dale.

– Kjem alltid til å vere dyr

– Det kjem alltid til å gå dyr i fjellet der. No må dei for ein gongs skuld forstå at naturen kan ordne opp dette sjølv enn eit statleg «kanonlag» som skal går rundt å forvalte ein villreinressurs på ein slik «åndssvak» måte. Det er heilt forkasteleg.

– Både Mattilsynet og fleire ekspertar har sagt at det er stor fare for smitte, og er det ikkje då risikabelt å vente?

– Det har dei sikkert sagt i USA også, men USA har skrantesjuke og dei har ei utmerka viltforvaltning, seier Oddekalv.

Avviser kritikken

– Hadde vi latt naturen gå sin gang med fleire dyresjukdommar i Norge, så hadde ikkje landet sett ut slik det gjer, seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Han er ikkje samd i kritikken som no kjem frå Oddekalv og Miljøvernforbundet. Han meiner erfaringane frå USA syner at den norske løysingar er den beste.

– I USA ser vi at skrantesjukdommen har spreidd seg over store deler av landet det siste åra, nok som gjer at dei har store populasjonar med mange sjukdomstilfelle. I Norge har vi valt ei anna tilnærming som gjer at vi blir kvitt sjukdommen når vi får den, seier Dale.