Ved jaktstart i dag var det utstedt 1750 fellingsløyver. På hvert løyve kan det felles to dyr, og Braaten sier det er håp om at jegerne skal klare å ta ut mellom 800 og 1000 dyr. Hele stammen skal bort. Saneringen er nødvendig for å hindre spredning av skrantesjuken, som er påvist hos flere dyr i Nordfjella.

– Skrekkelig trist

– Vi sitter her og ser rein daglig, både vill og tam. Samtidig er vi midt blant folk som både går og kommer tilbake fra reinjakt, forteller Bjøberg. Om ett år blir det trolig langt mer stille. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– For reinjegerne er dette kanskje siste jakta på 15 år. Vi vet jo ikke helt eksakt, men hvis stammen blir tatt ut i løpet av et år vet vi at fjella skal stå tomme fem-seks år, sier Runar Bjøberg.

Han er en av de mest erfarne reinjegerne i området. I dag bor han med familien sin på Norges høyestliggende gårdsbruk i drift 1030 meter over havet i Hemsedal.

– For mange her i Hallingdal har vi jo vokst opp med reinjakt. Det er en tradisjon for de aller fleste fra disse fjellbygdene, å reise til fjells om høsten på reinjakt. Det er jo skrekkelig trist at det blir borte.

Må levere inn hodene

– Når jegerne feller dyr, skal de levere inn hodene, slik at veterinærer kan ta prøver av lymfer og hjerne. Finnes det ikke spor av smitte, er det ikke noen problemer med å spise kjøttet, sier Braaten, som nå er i fjellet for å påse at jakta går riktig for seg.

Petter Braaten i Statens Naturoppsyn er innom operasjonsbasen for å skifte klær og fottøy. Foto: Gunnar Grimsveit / NRK

Området Nordfjella omfatter seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tror jakta blir den siste på mange år

Det er bestemt at all villrein i Nordfjella må skytes i et forsøk på å stanse skrantesjuken.

Villreinjegere tror derfor jakta blir den siste på mange år.

Selv om jaktperioden er utvidet til nesten tre måneder, tror seniorrådgiver Petter Braaten i Statens naturoppsyn de fleste dyra må tas ut i løpet av vinteren.

Reinsjeger Bjøberg frykter for rekrutteringen.

– Den dagen vi skal i gang igjen er det kanskje en generasjon eller to som ikke er vant med reinjakt. Rekrutteringa på nytt kan dermed bli tung, sier han.

Etter en oppvekst med reinjakt bor han fortsatt midt i beiteområder for villrein ved Hemsedalsfjellet. Snart blir det tomt for både jegere og rein.

– Jeg synes det er trist. Men i den situasjonen vi er kommet i er det helt nødvendig. Så det er ingen vei utenom.