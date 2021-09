Hun har knapt bikket 30, men irske Sally Rooney er ett av de store navnene på den internasjonale litteraturscenen akkurat nå. Hun debuterte med romanen «Samtaler med venner» i 2017, året etter kom «Normal people» (på norsk «Alle andre) som også gjorde stor suksess som TV-serie.

Det var kanskje uunngåelig at hun etter den helt sikkert livsendrende suksessen med sine to første romaner, måtte ende opp med å skrive en roman med en forfatter i hovedrollen i den tredje boken, «Skjønne verden, hvor er du».

Forfatter med psykisk knekk

Alice i «Skjønne verden, hvor er du» er – i likhet med Rooney – blitt en stjerne på den internasjonale forfatterscenen. Hun reiser verden rundt med bøkene sine, men har hatt en psykisk knekk.

For å hente seg inn igjen, leier hun en prestebolig i en irsk småby, der hun kjenner ingen fra før. Via datingappen Tinder får hun kontakt med Felix, som aldri åpner en bok, og jobber på et lager.

Betydningen av sosial klasse

På samme måte som i «Alle andre», viser Rooney hvor mye sosial klasse har å si for relasjonene mellom mennesker i dagens Irland.

I boken siteres den franske filosofen Pierre Bourdieu, som er kjent for teorier om at det kan være like viktig å være i besittelse av kulturell dannelse (kulturell kapital) som penger. Alice har begge deler. Akkurat som i Rooneys forrige roman, «Alle andre», blir Alice altså forelsket i en mann om ikke kan matche henne verken økonomisk eller kulturelt.

Hennes venninne Eileen jobber for et smalt litterært tidsskrift. Hun møtte Simon, sin store kjærlighet i livet, allerede som 15-åring, men de to har etablert et slags vennskapsforhold, som det viser seg vanskelig å gjøre om til kjærlighetsforhold selv om begge vil.

Sex trumfer klasse

Sally Rooney er selverklært tilhenger av den tyske filosofen Karl Marx. Hun mener som Marx at det kapitalistiske systemet har overlevd seg selv, og at vår (skjønne) verden er på vei utenfor stupet. Men før så skjer har vi – i de to første romanene – fått være med på noen fester, der erotiske spenninger mellom unge ser ut til å kunne utligne alskens klassemessige og kulturelle skillelinjer.

Ingen kan skildre spenninger mellom mennesker som møtes rundt et kafébord eller på et trangt kjøkken på en fest med leseren som flue på veggen, som Sally Rooney.

Sivilisasjon på hell

I «Skjønne verden, hvor er du» har mange av samtalene mellom venner flyttet seg over på digitale plattformer. Eileen skriver e-post til sin venninne om at hun frykter at vår sivilisasjon kommer til å gå under på samme måte som sivilisasjoner gikk under i bronsealderen. Alice skriver tilbake at hun tror skriftkulturen vår snart kommer til å forsvinne og å bli uleselig for ettertiden på samme måte som bronsealderens skriftsystem Linear B lenge var uforståelig, inntil arkeologer omsider klarte å knekke koden.

Den aller største koden personene må knekke i denne romanen, ligger i relasjonene til hverandre. Selv om pandemien først slår inn i siste kapittel i boken, virker det som om Rooneys romanpersoner har glemt hvordan de skal knytte seg til andre mennesker.

Først når Felix, i bokens absolutt vakreste kapittel, begynner å synge den irske folketonen «She moved through the Fair», finner han en vei inn til Alice sin bunnfrosne sjel.

Streng mot seg selv

Også hennes venninne Eileen har en mann i kikkerten, altså den samme som dukket opp på foreldrenes gård da hun bare var 15. Men før det skal bli de to, har hun noen sannhetens ord å fortelle oss om kapitalismens iboende djevelskap.

Alice på sin side er mildest talt ambivalent til å være kjendisforfatter. «Jeg hadde bare to gode ideer, og nå er jeg rik», sier hun, og man kan jo begynne å lure på om det er forfatteren selv som snakker. I så fall er Rooney litt for streng mot seg selv.

Sally Rooney fremstår fortsatt som relevant og interessant.

Det finnes nok av gode ideer også i «Skjønne verden, hvor er du». De kommer bare litt mer hulter til bulter, og altså ofte via e-post. Det måtte kanskje bli sånn, de vrange tidene tatt i betraktning, i Sally Rooneys gjenstridige tredjeroman.

