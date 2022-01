Etter en intens turnéhøst var det en utakknemlig oppgave som stod foran Dora Thorhallsdottir på Chat Noir i kveld: 50 publikummere og skjenkestopp er neppe et drømmescenario for noen utøvende scenekunstner.

Dora Thorhallsdottir er en etter hvert meget rutinert komiker og foredragsholder, og personlig husker jeg henne best fra mine egne ungdomsår – som lovende og purung standupkomiker på begynnelsen av 2000-tallet.

På den tiden var hun en av mine favoritter, sammen med legender som Pernille Sørensen, Åsleik Engmark, Thomas Giertsen og Anne-Kat. Hærland.

Miks av standup og foredrag

I ettertid var det lenge ganske stille fra standup-Dora, og hun markerte seg mer som foredragsholder. Akkurat den erfaringen kommer til syne i hennes nye soloforestilling «Overganger» også, som skal spilles på Chat Noir frem til 22. januar før turnélivet fortsetter.

MOTIVASJON: Forstillingen treffer kvinner i overgangsalderen. Foto: John Andresen / Mikrofonen Produksjoner AS

Denne forestillingen er nemlig en slags miks av standup og motivasjonsforedrag – en komisk, men ektefølt hyllest til aldrende kvinner. Det skal umiddelbart nevnes at Mann (34) her skal forsøke å omtale en humorforestilling som aldri legger skjul på at den er myntet nesten utelukkende på Kvinne (55).

Tittelen «Overganger» spiller på den iboende tristessen i ordet overgang – det er sjeldent en gledelig affære å være i en overgang. Det gjelder også for overgangsalderen, som er forestillingens overhengende ledemotiv.

Her får vi en systematisk oppramsing og påfølgende radbrekking av et av biologiens mest besynderlige påfunn, nemlig det å gradvis bryte ned menneskekroppen – altfor raskt.

Har vitser som treffer

Formelen er enkel: Vi blir presentert for symptomer og plager forbundet med aldring hos kvinner, deretter får vi et par mer eller mindre oppdaterte observasjoner rundt hver enkelt symptom. Her er det mer enn nok av «Det knirker i knærne mine» og «Jeg må ha lesebriller», ispedd litt «Menn liker å grille» og den slags.

Problemet er at denne typen observasjoner har vært en bærebjelke i humor i det som må være over 5000 år.

Enkelte vitser treffer imidlertid godt. For eksempel dette med at man lover martyrer 72 jomfruer i himmelriket, en lovnad som garantert bare virker forlokkende på mannlige martyrer. Eller konseptet med å bo i Drammen uten grunn. Her finner man litt ferskt og godt materiale, men ellers blir det for mange «Trump har en død katt på hodet»-vitser for min del.

Kunne favnet bredere

Motivasjonen bak forestillingen er likevel nobel nok: Det er ingen skam å bli eldre.

Det er vanskelig å være uenig i det, men likevel tar man seg stadig i å urettferdig diskreditere eldre mennesker på alle mulige vis. Litt som jeg gjør nå – jeg vet jo godt at denne forestillingen er laget av, for og med folk i 50-årene.

De 49 andre publikummerne på et koronaregulert Chat Noir koser seg nemlig glugg i hjel, og jeg er nok den eneste som går slukøret hjem.

Det gjør jeg fordi «Overganger» var nøyaktig det jeg ventet av en forestilling om overgangsalderen. Jeg mener det går an å favne enda litt bredere, ferskere, og mer vågalt.

Jeg er overbevist om at Dora Thorhallsdottir kunne invitert en langt større flokk inn i fanskaren dersom det var en dør på gløtt her.

En forestilling som «Overganger» er nemlig en gyllen mulighet til å gjøre et underkommunisert onde, som overgangsalderen tross alt er for mange av oss, mye mer tilgjengelig for flere enn dem som allerede kan det meste om den. Gi oss noe uventet, gi oss noe nytt!

Kan få det til

Det skal også nevnes at Dora er en formidler med meget god kontroll på tekst og levering, men det ser ut til at noen standup-teknikker har støvet ned etter mange år som foredrags-Dora. Derfor er det mer presist å kalle dette et komisk motivasjonsforedrag for aldrende kvinner, der det hjelper på opplevelsen å ha opplevd overgangsalderen, reflektert over morsrollen, eller hatt en tiltaksløs ektemann.

En etablert og velkjent målgruppe fortjener likevel noen nye impulser, og om man ønsker å se litt utover er det mer enn nok talent i Dora Thorhallsdottir til å ta til seg enda flere potensielle fans.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel : «Overganger»

: «Overganger» Av og med: Dora Thorhallsdottir

Dora Thorhallsdottir Regi: Espen Alknes

Espen Alknes Produsent: Mikrofonen

Mikrofonen Når og hvor: På Chat Noir fra 6.januar til 22.januar 2022.

