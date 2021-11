Både folkelig og mørkt

Nils-Ingar Aadne har vært i bransjen en stund, men på bortimot 15 år har det bare blitt to soloshow, nemlig «En time O-fag med Nils-I» fra 2007 og «Ego» fra 2014. Nå har det gått ytterligere syv år, og kanskje aner vi et mønster her?

Uansett er «Nilsi» tilbake med sin nye forestilling «Da var det oss». Premieren stod i Tønsberg i juni, og nå har friskusen funnet veien til Oslo, og resten av landet står på spilleplanen frem mot neste sommer.

Stødig regi

Jeg skal innrømme at jeg ikke var en stor tilhenger av Nils-Ingar Aadne tidlig i hans karriere – jeg oppfattet ham som uvøren, slurvete og for trygg i formen. Det er derfor godt å se at han har fått bukt med de tekniske vanskelighetene i «Da var det oss».

Her er nemlig timing og leveranse tydelig inspirert av den drivende dyktige Thomas Giertsen, som også har regi på forestillingen.

Nilsis tilstedeværelse og presentasjon av stoffet er slående lik Giertsens tidlige stand up-forestillinger, både i tempo og driv.

Det er en positiv utvikling som gjør at «Da var det oss» er solid håndverk, men som likevel har et stykke igjen: Som mange andre humorforestillinger som skal selge tusenvis av billetter over hele landet er den så folkelig og ufarlig utformet at den sjeldent utfordrer.

Fantastisk formidlet om møtet med døden

Jeg sier sjeldent, fordi Nils-Ingar Aadne fikk livet snudd på hodet i 2018, da samboeren Ida Eide døde brått og uventet.

Sorgprosessen dekkes behørig i forestillingen, og det er disse delene som virkelig imponerer. Å skulle behandle personlige tragedier i en lettbeint humorforestilling er slett ingen enkel øvelse, og Aadne fortjener all respekt og ros for måten han gjør det på.

Han har gode vitser om veien tilbake til livet, og disse perspektivene byr på genuint nyskapende humor.

Kanskje er det fordi det heldigvis er relativt få komikere som opplever å få perspektiver om brå død i nære relasjoner tett på kroppen, og som samtidig tar det til scenen etterpå.

For meg er det alltid meget givende og inspirerende å se humor om alvor, nettopp fordi det er upløyd mark. Else Kåss Furuseth gjorde det med «Kondolerer», og Rune Andersen gjorde det med «Lykkeliten». Begge forestillingene står igjen som moderne klassikere i norsk humorhistorie.

I «Da var det oss» beviser Nils-Ingar Aadne at når du opplever noe som mange opplever, men få snakker høyt om, får du en unik posisjon i arbeidet med humortekster.

Publikum vet som regel hva sluttpoenget er når du vitser om flymat og svigermor, men veldig sjeldent når du snakker om veien tilbake til livet fra døden.

Generisk og overfladisk

Så til det som ikke er så bra. «Da var det oss» er i all hovedsak skrevet for å favne flest mulig publikummere over hele Norge. Da blir det ofte sånn at deler av materialet blir en smule generisk og overfladisk.

Her må det vitses om det alle har til felles, for eksempel robotstøvsugere, eller aller verst: pandemien. En altfor stor del av forestillingen handler om dette, og det er humor som har gått ut på dato allerede før pandemien er over.

Det er de gamle traverne som får gjennomgå: Kari Jaquesson, Charter-Svein og munnbindet. Det er faktisk grenser for hvor mange gode poenger du kan få ut av munnbind og Bent Høie, og de få poengene som finnes har vel de fleste komikere pløyd gjennom på firmajobb allerede.

Likevel finnes det ett meget godt pandemi-parti her også: En bestefar 50 år inn i fremtiden som forteller barnebarnet om hvordan pandemien egentlig var.

Best på alvor

Når materialet er så bredt og ufarlig bør man by på noe attåt, og for «Da var det oss» er det de mer alvorspregede stundene der Aadne mer eller mindre blottlegger sjelesorgen.

Her er fortellingen så solid og imponerende skrevet at den løfter helhetsinntrykket av forestillingen flere hakk.

Det er også gledelig å se at Aadne har blitt en teknisk dyktigere scenekomiker, og at Giertsens stødige regihånd har hatt en stor innvirkning på leveringen hans. Men som publikummer bør du være forberedt på å bli servert en del helt innlysende materiale om ting du allerede har vitsa om på pauserommet hele uka.

Det er ofte slik at humor funker best når når komikeren har noe ekte å si, og det er vanskelig å si noe ekte om en robotstøvsuger.

