Julemagi fra J.K. Rowling

Joanne Rowling er i sitt ess når hun beveger seg over i magiens verden. Her griper hun store temaer som savn, kjærlighet, offer og tilgivelse. De religiøse konnotasjonene er tydelige.

Det er julaften, «miraklenes og tilrettekomstenes aften». Og som i bøkene om Harry Potter, går turen fra vår egen verden til en parallell virkelighet.

At vi skal få være med på et mirakel, er det imidlertid ikke mye som tyder på. For rammefortellingen om livet til lille Jack er distansert og heller summarisk. Det blir nærmest en transportetappe før forfatteren stuper ut i eventyret og setter de virkelig store følelsene i sving.

Jack og kosegrisen

Lille Jack har en kosegris som han elsker mer enn noe annet i verden. Gisse Gis, eller GG, som kosedyret kalles, forstår ham uten at Jack trenger å si ett ord. Labbene hans er akkurat passe store til å tørke vekk en tåre med.

Det kan trengs, for en dag flytter Pappa ut, og Jacks trygge familie går i oppløsning. Stefaren som etter hvert kommer til, kan aldri erstatte Pappa. Og enda verre er det med den nye stesøsteren, som er sjalu på Jack og kaster den uerstattelige kosegrisen ut av bilvinduet midt på motorveien.

De ubegråtte og de høyt elskede

Og der starter den eventyrlige historien. Det skjer altså på selveste julekvelden. Da kan, som vi vet både fra religiøse legender og Hoffmanns eventyr om Nøtteknekkeren, gamle leker få både liv og stemme.

Ved hjelp av en ny tøygris, som er kjøpt inn som en erstatning for GG, og som Jack selvfølgelig ikke tolererer, legger guttungen ut på en reise til De Forsvunnes Land. Der har alle de mistede tingene fått et nytt hjem.

Tingene deles inn etter hvor høyt elsket de har vært av sine eiere. Tingene som ingen savner, havner på Dynga, og deretter i gapet på den fryktinngytende Forsvinneren:

«Han tar dem med til hulen sin. Det er der han river dem fra hverandre og suger ut det som er levendegjort i dem. Hvis han liker kroppen deres, bruker han den i rustningen sin etterpå.(...) Det er det mennesker kaller døden.»

Ringer det noen bjeller? Likhetstrekkene er mange mellom Harry Potter-universet og «Julegrisen», selv om dette er en enklere historie, mildere, og beregnet på et yngre publikum. Trusselen fra det onde som vil ta fra oss vår menneskelighet, eller sjel om du vil, går igjen. Viljen til å ofre seg for andre like så.

Et levende barn har aldri satt sin fot i De Forsvunnes Land. Det er ingenting Forsvinneren heller vil sette tennene i, enn en gutt!

Holde hun høyden?

Knapt noen nålevende forfatter er lest av så mange som britiske J.K. Rowling. De sju bøkene om Harry Potter er solgt i gigantiske 500 millioner eksemplarer. Mange barn er rett og slett blitt dedikerte lesere på grunn av Potter-bøkene.

Selv om Rowling senere har skrevet flere bøker som bygger på det samme universet og har skapt seg et navn som krimforfatter for voksne under psevdonymet Robert Galbraith, er det store forventninger når hun nå kommer med en ny, bredt anlagt barnebok. Holder hun høyden?

Både ja og nei.

«Julegrisen» er en spennende og sjarmerende fortelling, varsomt og smart illustrert av Jim Field. J.K. Rowling tar noen snarveier: som forfatter kan hun skalte og valte med magien som hun vil, og hun gjør det dermed litt lettvint både for seg og hovedpersonene sine.

Denne boken er dessuten mer terapeutisk enn Harry Potter-bøkene. De magiske utfordringene Jack stilles overfor på julekvelden, lærer ham at det er mulig å elske og bli elsket av noen som er langt borte, og at det er plass til nye, nære mennesker i livet – uten at de skal ta luven fra dem man ikke lenger har nært innpå seg.

Å miste noe er en del av det å leve, hvisker den forsvunne grisen i Jacks øre.

Slik sett blir dette en fortelling til trøst for skilsmissebarn i alle aldre.

Livsvisdom

Er man allergisk for det patosfylte, kan det bli en vel stor porsjon livsvisdom – det oppbyggelige pipler tydeligere frem her enn i bøkene om trollmann-lærlingen på Galtvort.

Men jøss, spenningen avløses av noen virkelig rørende øyeblikk, der det å bety noe for andre blir viktigere enn hva andre betyr for deg.

Noen ny Harry Potter-suksess er knapt å forvente, men dette er godkjent, og vel så det, med et tydelig Rowling-stempel.

«Julegrisen» er fint oversatt av Kjersti Velsand.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Ekspandér faktaboks Tittel: Julegrisen

Julegrisen Forfatter : J. K. Rowling

: J. K. Rowling Illustratør: Jim Field

Jim Field Oversetter: Kjersti Velsand

Kjersti Velsand Sjanger: Barnebok

Barnebok Forlag: Cappelen Damm

Cappelen Damm Dato: 04.10.2021

