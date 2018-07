Artikkelen inneholder lyd Slå på lyd

Noen vil lage enhjørninger mens andre drømmer om å kurere kreft.

Med genredigering kan mennesker leke Gud.

Nettserien «Biologi & teknologi» Ekspandér faktaboks Hva er fiksjon og hva er mulig? I nettserien «Biologi & teknologi» sammenligner vi science fiction med nyere forskning. Forskerne Sigrid Bratlie og Marianne Fyhn loser oss gjennom temaene genredigering, aldring, minnefjerning og bodyhacking. Og hvor går grensene for hva vi kan tillate oss å tukle med? Filosof Ole Martin Moen diskuterer etikken rundt teknologiene.

Bedre mennesker

– CRISPR var et uventet gjennombrudd. Et svært hopp framover. Hvilke nye mennesker kan vi skape? Hva kan vi gjøre med oss selv? Det er veldig spennende og samtidig faretruende, sier filosof og etikkforsker Ole Martin Moen (33) til NRK.

I nesten fire milliarder år har alt liv på jorda utviklet seg på naturens betingelser ved tilfeldig mutasjon og naturlig seleksjon. Med CRISPR kan vi ta kontroll over evolusjonen ved målstyrte mutasjoner og unaturlig seleksjon.

Moen sier han definitivt er bekymret for hva bioteknologien kan lede til, men han er ikke bekymret for at vi skal lage smartere, friskere og lykkeligere mennesker. Det vil være et bra utfall, mener han.

– Det interessante spørsmålet er om vi bare skal kurere sykdommer etter at folk er blitt født, eller om vi også skal prøve å unngå at folk blir født med sykdommer.

– Mange er imot at vi skal prøve å gjøre det. Sender vi ikke da et signal om at noen egenskaper er bedre enn andre?

– Jeg mener det er et dårlig argument, for vi sender akkurat det samme signalet når vi, ved hjelp av helsevesenet, kurerer sykdommer etter at folk er født. All medisinsk behandling er verdiladd, og tar for gitt at noe er bedre enn noe annet. Dersom man er uenig i det, burde man spørre seg om man vil legge ned hele helsevesenet.

Moen mener imidlertid at vi ikke bare skal bruke bioteknologi til å kurere sykdom, men også til å forbedre oss selv slik at vi blir bedre enn friske.

– Dersom vi skal overleve enda kraftigere våpen enn vi har i dag, må vi styre vår egen evolusjon så vi blir mindre aggressive, mer empatiske og mer rasjonelle enn vi klarer å være nå.

CRISPR Ekspandér faktaboks CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palendromic Repeats) er en genredigeringsmetode som gjør det mulig å lage målrettede endringer i DNA-et til alle levende organismer.

CRISPR består av to komponenter som virker sammen; en «gensaks» - et enzym (vanligvis Cas9) som kan kutte DNA - og en «GPS» - et spesielt RNA-molekyl (kalt sgRNA) som styrer enzymet til riktig sted i DNA-et ved å binde seg til en matchende sekvens.

Ved å endre RNA-sekvensen kan man dermed bestemme hvor DNA-et skal kuttes. Resten av jobben gjør cellen selv. Når et kutt i DNA-et oppdages, iverksetter cellen systemer for å reparere det.

Ved å manipulere denne prosessen kan man ta vekk, bytte ut eller legge til DNA i kuttsonen, for eksempel bytte ut en sykdomsgivende mutasjon med en frisk DNA-sekvens.

Biologisk krigføring

Bekymringene hans angår først og fremst biologisk krigføring. Teknologien blir stadig tilgjengelig for flere, og terrorister kan gjøre enorm skade hvis de for eksempel sprer nye sykdommer ved hjelp av droner.

– Hvor strenge bør vi være i reguleringen av bioteknologi?

– Jeg tenker våpenkappløp. Da manes det alltid til moderasjon. Men man kan også prøve å vinne våpenkappløpet. Dersom vestlige demokratier holder tilbake, vil det fort kunne være land som Kina og Russland som vinner frem i stedet. Og det er ikke sikkert vi vil det, sier han.

