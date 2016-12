Mens de fleste dietter fungerer så lenge du fokuserer på hva du spiser, har lavkarbodietten vist at den fungerer også på lang sikt. Men slanking basert på kjøtt øker det den typen kolesterol som kan føre til hjerte- og karsykdommer, kan øke faren for kreft og er ikke bærekraftig.

Anne Raben ledet forskningen som viste at bønner og erter, gjør at man spiser mindre ved neste måltid. Foto: Københavns universitet

– I senere år har det blitt økt oppmerksomhet på miljøpåvirkningene fra ulike typer mat, og det er tydelig at kjøttprodukter kan bidra med mer negative effekter enn plantekost, for eksempel for produksjon av drivhusgasser, skriver de danske forskerne bak den nye studien.

Spiste mindre

Derfor ville forskerne se om mat basert på planteproteiner metter like mye som kjøtt. Forskerne gav deltakere tre forskjellige frokostmåltider, en kjøttrett og en bønnerett med lik mengde protein og en bønnerett med lite protein. Til lunsj fikk deltakerne spise så mye de ville. Forskerne målte hvor mange kalorier de spiste til lunsj.

Resultatet viste at de spiste tolv prosent mindre til lunsj når de hadde fått servert den høyproteinrike retten basert på bønner og erter til frokost. Til tross for dette oppgav deltakerne overraskende nok at de følte seg mindre mette etter frokost med det proteinrike vegetarmåltidet. Her skåret kjøtt- og vegetarfrokosten med lavt proteininnhold omtrent likt.

– Dette går mot den utbredte troen på at man må ha store mengder proteiner fordi det øker metthetsfølelsen. Nå tyder det på at man kan spise fiberrike måltider med mindre protein og oppnå samme følelse, sier professor Anne Raben ved Københavns universitet.

Bedre helse, lavere vekt

Studien er basert på 43 deltakere, og er ifølge de danske forskerne den første i verden som sammenligner nordiske belgvekster med kjøtt.

Forsker Kathrine Vinknes mener et variert kosthold med mye plantekost og belgvekster er bra for vekta. Foto: UiO

– Studien er godt gjennomført og resultatene er interessante, men man kan ikke trekke konklusjoner basert på en liten studie, sier Kathrine Vinknes ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Vinknes, som selv har forsket på effekten av lavkarbodietter, påpeker at den danske studien studerer appetitt, ikke vektreduksjon.

– Derimot er det etablert at et variert kosthold som inneholder mye plantebaserte matvarer, inkludert belgvekster og mindre rødt kjøtt, er assosiert med bedre helse og lavere vekt, sier Vinknes.

De danske forskerne peker på sju tidligere studier som viser at sultfølelsen eller kaloriinntaket er likt eller går ned med planteprotein kontra kjøtt, i tillegg til en stor gjennomgang av 21 forsøk som viste at folk i snitt går litt mer ned i vekt dersom de spiser belgvekster.