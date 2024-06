Influensere kan bety mer for deg enn kolleger og medelever

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Stine Sørum Tandberg (39) følger influenser Isabel Raad daglig og hyller hennes selvironi og åpenhet.

Ny forskning viser at relasjoner med influensere eller andre kjendiser kan føles like ekte som noen former for vennskap i det virkelige liv.

En grunn til at parasosiale forhold kan bety så mye, er at vi ikke risikerer å bli forlatt eller avvist.

Parasosiale relasjoner erstatter ikke andre relasjoner, men kommer i tillegg.

Hver dag er Stine Sørum Tandberg (39) innom influenser Isabel Raad sine kanaler for å få siste nytt fra livet hennes.

Den populære sosiale medier-profilen tar med følgerne på at hun rer opp senga og lager kaffe, shopper i Dubais eksklusive butikker og bader i asurblått hav på Maldivene.

– Jeg kan sjekke innom til langt på natt, ler Tandberg.

– Jeg klarer nesten ikke vente til det kommer ut noe.

Stine Sørum Tandberg gleder seg alltid over en ny oppdatering fra Isabel Raad. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Hun hyller selvironien og åpenheten til influenseren, og sier at fremtoningen uten filter gjør det underholdende.

– Hun snakker til følgerne som hun gjør til venninne sine. Det er derfor jeg følger henne. Jeg føler nesten at hun blir en venninne.

Isabel Raad er en av Norges aller største sosiale medier-profiler, med 386.000 følgere på Instagram og 349.000 på Snapchat. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Og Tandberg er langt fra alene om å få mye ut av forholdet sitt til en influenser eller annen offentlig profil. Det viser ny forskning fra Universitetet i Essex.

Blir aldri avvist

Slike «vennskap» føles for mange av oss som like ekte som tradisjonelle vennskap, forteller Veronica Lamarche:

– Om ikke mer ekte, sier hun.

Lamarche har doktorgrad i psykologi og er en av de som står bak forskningen.

Forsker Veronica Lamarche er overrasket over at forskningen deres viser at kjendiser er bedre på å tilfredsstille de emosjonelle behovene til folk enn hva personlige bekjentskaper er. Foto: Veronica Lamarche

Forholdet til våre aller nærmeste, som vår beste venn eller kjæreste, oppfyller våre følelsesmessige behov mest, åpenbart. Men når det gjelder de litt svakere vennskapene, er det annerledes.

– Et svakt tosidig forhold er det du har til kollegaen du prater med på jobb, men som du ikke deler så mye personlig med, eller baristaen på kafeen du pleier å bli glad for å se og ha hyggelige samtaler med, forklarer hun.

Forskningen viser at disse relasjonene gir mindre følelsesmessig tilfredsstillelse enn våre sterke parasosiale relasjoner. Det er relasjoner vi har til influensere eller andre kjendiser vi følger tett. Eller til og med fiktive personer, som karakterer i en bok eller TV-serie.

Lamarche ble overrasket over at det er slik.

– Resultatet viser hvor innholdsrik vår sosiale verktøykasse er, og at vi mennesker har interessante måter å få dekket våre psykologiske behov på.

Forskeren peker på en grunn til at parasosiale forhold kan bety så mye på et psykologisk nivå: Vi risikerer ikke å bli forlatt eller avvist. Det kan veie opp for at de ikke kan prate personlig til deg eller gi deg en klem.

Når du føler deg ensom midt på natten, kan du bare ta opp Snapchat og få selskap av for eksempel Isabel Raad.

– Derimot vil det ofte anses som sosialt upassende å ringe en bekjent midt på natten bare for en prat, sier Lamarche.

Hun understreker at ingenting tyder på at parasosiale relasjoner erstatter andre relasjoner – men at de faktisk kommer i tillegg.

Mange bruker sjekkeapper som underholdning og tidsfordriv. Kjenner du deg igjen?

Lever vi i en parasosial tidsalder?

Parasosiale relasjoner er ikke noe nytt. Men på grunn av dagens sosiale medier-landskap, er de langt mer tilgjengelige enn noen gang.

Psykolog Eirik Hørthe er interessert i tematikken og skrev nettopp en kronikk i Klassekampen om venner vi ikke kjenner.

Han lurer på om vi lever i en parasosial tidsalder.

Eirik Hørthe forteller at det tidligere var ansett som negativt å ha sterke parasosiale relasjoner. Ny forskning viser imidlertid at det kan være positivt for oss. Foto: Thorbjørn Thyrum

– Jeg har mange slike relasjoner selv. Jeg følger mange kjendiser på sosiale medier, og har vært veldig opptatt av filmstjerner store deler av livet. Men akkurat nå synes jeg det er vanskelig ikke å tenke på Taylor Swift, sier Hørthe.

Selv om parasosiale relasjoner er ensporet, ser han positivt på dem. Negativt blir det hvis det bikker over. Det er sjelden, forklarer han:

– Den parasosiale relasjonen kan bli en besettelse. Da kaller vi det kjendisdyrkelse, og det er noe ganske annet enn det vi snakker om nå.

Eirik Hørthe liker å følge med på det glamorøse livet til Eras tour-aktuelle Taylor Swift.

Mange er bekymret for skjermtid og sosiale medier. Men her er en god nyhet:

Skapte en vennegjeng

Stine Sørum Tandberg forteller at hun på ingen måte har behov for å få et toveisforhold til Isabel Raad. Hun følger med for godt selskap, godfølelse og underholdning.

Men noen ganger kan jo parasosiale forhold føre til noe mer. Bare hør her:

Den store interessen mange har for nettopp Isabel Raad har faktisk blitt til en slags vennegjeng som kaller seg Raadsquad. Deres lukkede Facebook-gruppe har over 30.000 medlemmer med stor aktivitet.

Medlemmene i Raadsquad stiller spørsmål om alt fra parfyme... ...til Isabels datingliv... ...og om det er gode rabatter og hente fra influenseren.

De prater om det Raad foretar seg, deler tips og stiller spørsmål om produktene fra influenserens egne merker, gir oppdateringer fra egne liv og mye mer. Og noen har møttes og blitt venner i det virkelige liv.

NRK har forsøkt å få kontaktet med Isabel Raad i forbindelse med denne saken. Hun har ikke svart.