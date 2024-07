Ny dinosaur til Oslo – ekspert forteller at markedet er brennhett

Det er langt fra noen selvfølge at man kan se dinosaurer på museum i Norge. For konkurransen for å få kloa i disse unike fossilene er beinhard.

Men nå kan Naturhistorisk museum i Oslo vise fram to nye eksemplarer av arten Hypacrosaurus stebingeri fra høsten av.

– Det blir helt fantastisk, sier Jørn Hurum til NRK. Han er professor i paleontologi.

Paleontologen forteller videre at markedet for kjøp og salg av slike fossiler har tatt helt av de to siste årene.

Nylig ble et skjelett av en stegosaurus solgt på auksjon og der punget en privatperson ut hele 44 millioner amerikanske dollar.

Fakta om dinosaurskjelettene Zelda og Zara Geologisk formasjon: Two Medicine Formation

Alder: Sen Kritt, Campan (80-74 millioner år)

Lengde: 7,5m og 3,5m

Art: Hypacrosaurus stebingeri

Funnsted: Blackfeet Indian Reservation, Glacier County, Montana, USA

Drar turister

– Dinosaurer har alltid vært populært, og museer har alltid konkurrert om dem. Men de har aldri før vært så dyre som det de er nå. Det er helt nytt, sier Hurum.

Stegosaurusen ble kjøpt av milliardæren Kenneth Griffin.

Hurum sier man har dinosaursamlere på samme måte som man har kunstsamlere.

– Har du et slott, har du plass til en dinosaur.

Paleontologen tror noe av årsaken til den enorme prisveksten er interessen fra Gulf-statene.

– De tenker noen hakk fram i tid, og vil satse på turisme når olja tar slutt.

Jørn Hurum er professor i paleontologi ved UiO. Foto: Annabel Staff/National Geographic

For fire år siden ble det berømte skjelettet av en Tyrannosaurus rex, med navn «Stan», solgt for nærmere 32 millioner amerikanske dollar. Den gang visste de ikke hvor den 67-millioner år gamle dinosauren ble av.

Men to år senere ble skjelettets nye hjem avslørt: Abu Dhabi museum. Dette skal etter planen stå ferdig til neste år.

– De vil ha det største og det beste, sier Hurum.

Dette er T rex-skjelettet Stan. Foto: ANGELA WEISS / AFP

– Tror vi har penger

Det at prisene nå er skyhøye for slike fossiler gjør det vanskelig for museer å konkurrere. I alle fall de europeiske, ifølge Hurum.

Han forteller at de etter anskaffelsen av de to nye dinosaurene, har fått tilbud om å kjøpe andre ting til ekstreme priser.

– Nå tror de at vi har penger, men det stemmer jo ikke, sier han lattermildt.

Dessuten vil de ikke ha plass til flere dinosaurer når «Zara» og «Zelda» er på plass.

Det er Sparebankstiftelsen DNB som har kjøpt skjelettene. De kostet omtrent 17 millioner norske kroner.

Hurum sier dinosaurer er en helt unik inngangsbillett til naturhistorien.

– Da får man til en enda bedre formidling. Man kan blant annet forklare hvordan dyrene har utviklet seg, eller hvordan dinosaurene vandret over kontinentene. Det er mange historier som fungerer bra både for voksne og barn, sier han.