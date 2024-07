Hun har tre ganger økt risiko for diabetes, men får ikke medisin for å forebygge

Fra 1. juli i år ble det ikke lenger mulig å få utskrevet Ozempic, med mindre du har diagnosen diabetes.

Staten har rett og slett innført en rasjonering. Årsaken er at det lenge har vært stor mangel på medikamentet.

Mange med diabetes, som har fått Ozempic på blå resept, har kommet til tomme apotekhyller. Mange har nemlig fått den også på hvit resept fordi de for eksempel skal gå ned i vekt.

Eller fordi de lever med PCOS. Som Carla Maria Haringstad (31). Hun fikk diagnosen som 20-åring og har slitt med blant annet økt hårvekst og vektoppgang.

– Det var først da jeg begynte på Ozempic at jeg fant noe som faktisk hjalp. For første gang slapp jeg å gå opp i vekt bare ved å se på smågodt.

Hun har aldri hatt det bedre enn etter at medisinen begynte å virke, sier hun.

– Men nå er det altså bestemt at vi må vente med å få medisinen til vi får diabetes. Dette er vel nok et bevis på at kvinnehelse ikke blir prioritert, mener Haringstad.

Carla Maria Haringstad mener forebygging av diabetes gagner både den enkelte og samfunnet. Foto: Carla Maria Haringstad

Ikke for å bli «slanke og vakre»

Hun sier det er de som kun bruker Ozempic ene og alene for å gå ned i vekt som bør miste retten til medisinen. Det er Ann Helen Brendehaug enig i.

– Vi trenger ikke medisinen fordi vi vil bli slanke og vakre. Vi trenger den heller ikke fordi vi har diabetes. Vi trenger den fordi vi har insulinresistens, fastslår Brendehaug, som er leder for foreningen PCOS Norge.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) En hormonforstyrrelse som om lag 15 prosent av kvinner er rammet av.

De vanligste symptomene er uregelmessig og sjelden menstruasjon, vektoppgang, kviser og økt behåring.

Årsaken til plagene er økt testosteron og andre androgene hormoner.

De fleste får insulinresistens. Kilde: eMetodebokfor seksuell helse og PCOS Norge

Folk med insulinresistens omsetter sukkeret i kroppen tregere enn det som er sunt. Over tid kan insulinresistens føre til diabetes type 2. Insulinresistens er veldig vanlig for de med PCOS.

Brendehaug har selv aldri brukt medisin for å hanskes med syndromet, men vet om flere med PCOS som har fått langt bedre livskvalitet og langt færre symptomer med den.

En ny, stor studie viser at kvinner med PCOS har økt selvmordsrisiko:

– Vi med PCOS må ta grep på en eller annen måte. Hvis vi ikke gjør det, vil insulinresistens bli progressivt verre og vi kan utvikle diabetes type 2. Ikke når vi er gamle, krokete damer – men i 40-årsalderen. For noen er medisin det eneste som funker, sier Brendehaug.

Ann Helen Brendehaug leder PCOS Norge og deler innhold om PCOS som pcosbyannhelen på Instagram. Foto: Per Åge Eriksen

Tre ganger økt diabetesrisiko

En av Norges fremste eksperter på PCOS, Eszter Vanky, bekrefter at risikoen for å få diabetes er høyst reell for de med syndromet. Hun er professor og overlege ved NTNU og St. Olavs hospital.

– Kvinner med PCOS har cirka tre ganger økt risiko å utvikle type 2 diabetes sammenlignet med kvinner uten PCOS. Risikoen for type 2 diabetes er sterkt avhengig av overvekt, spesielt der fettet legger seg rundt midjen.

Professor Eszter Vanky leder forskningsgruppen «Kvinnehelse – PCOS» ved St. Olavs hospital. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Elisabet Stener-Victorin er professor ved Karolinska institutet og en av Sveriges fremste eksperter på PCOS. Hun er like tydelig:

– 40 til 50 prosent av kvinner med PCOS vil utvikle diabetes type 2, hvilket er en indikasjon for behandling med Ozempic.

Hennes forskning viser dessuten at PCOS kan få konsekvenser for neste generasjon. Døtre av kvinner med tilstanden har en femdoblet risiko for selv å få syndromet, mens sønner av kvinner med PCOS har tre ganger økt risiko for overvekt.

Ozempic skal ikke brukes til forebygging

Etter innstrammingen er planen nå at de som vil bruke Ozempic av andre grunner, heller skal gå over til en annen medisin: Wegovy.

Medisinene har eksakt samme virkestoff, altså semaglutid. Faktisk er de laget av det samme selskapet, danske Novo Nordisk. Milliardselskapet har bare valgt å markedsføre Ozempic som diabetesmedisin og Wegovy som slankemedisin.

Diabetespasienter mener de tvinges til å ta flere medisiner:

Les også Ber om nye svar – Norge kan snu om diabetesmedisin

– Ozempic er så langt bare godkjent i Europa og Norge for behandling av diabetes type 2. Ikke for forebygging av diabetes.

Det skriver overlege i Direktorat for medisinske produkter, Sigurd Hortemo, i en e-post til NRK.

– For mange pasienter med PCOS vil vektreduksjon hjelpe mot symptomer og plager. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er viktig, men noen vil ha nytte av legemidler i tillegg. Dersom legen mener at en kvinne med PCOS og overvekt bør bruke semaglutid, kan legen skrive resept på Wegovy, fortsetter han

Hva er så problemet? Jo, det handler blant annet om penger.

Ozempic og Wegovy har det samme virkestoffet: Semaglutid. Forskjellen er i hovedsak at Wegovy har en høyere dose av virkestoffet, og at den koster mer. Foto: privat

Dyrere

Fire doser av diabetesmedisinen Ozempic koster 1.158 kroner. Fire doser av slankemedisinen Wegovy koster 1.749 kroner. (Fire doser tilsvarer 1 milligram).

Noen forteller ikke legen hele sannheten, andre kjøper medisiner på svartebørs, ifølge organisasjon:

Les også Folk med spiseforstyrrelser ber om slankemedisiner

Carla Maria Haringstad har allerede gått over til Wegovy. Det merkes på lommeboka.

– Jeg må betale 2400 kroner i måneden. Det er 1000 kroner mer enn før. Jeg skal klare det, men jeg tenker på de som har dårligere råd enn meg. Dette rammer som vanlig de svakeste i samfunnet, sier Haringstad.

Ny studie avkrefter bekymringer rundt selvmordstanker og populær slankemedisin:

Brendehaug i PCOS Norge er sterkt kritisk til at myndighetene reduserer livskvalitet og forebygging av PCOS til å handle om vektreduksjon, og mener det en lite nyansert holdning som legger byrden over på pasienten.

Professorene Eszter Vanky og Elisabet Stener-Victorin savner begge flere store studier på effekten av virkestoffet semaglutid.

Likevel understreker Vanky at det allerede er mye som tyder på at virkestoffet er effektivt mot PCOS:

– Den helbreder ikke, men reverser en del symptomer som er knyttet til fedme.