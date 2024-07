Har funnet et pulver som skal gjøre mensen til gelé

Saken oppsummert: Forskere fra USA har utviklet et pulver som gjør menstruasjonsblod til gelé, noe som kan redusere risikoen for gjennomblødninger og søl.

Forskerne jobber nå med at pulveret skal tilsettes i tamponger, bind og menskopper.

I tillegg til å forhindre gjennomblødninger, kan pulveret bidra til å forebygge toksisk sjokksyndrom, også kjent som «tampongsyken», da det inneholder et antibakterielt stoff.

Det er foreløpig uklart når produkter med dette pulveret vil være tilgjengelig i butikkene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Så var det på'n igjen. Tampong, bind eller menskopp må tas frem fra skapet. Selv om du gjør det du kan for å ha kontroll på blodet, har du kanskje opplevd uhell fra tid til annen.

– Frykten for å blø gjennom tar meg tilbake til da jeg var yngre. Som 11-12-åring ville jeg virkelig ikke bli avslørt med bind og tamponger – eller enda verre: Ved å blø gjennom, sier Kjersti Lotta Knotten (21).

Hun har slitt en del med kraftige blødninger, og da er det fort gjort at uhell skjer.

– Nå bryr jeg meg ikke så mye – annet enn at det er veldig ugunstig å blø gjennom. I tillegg til å ha menssmerter og være slapp og sliten, orker jeg egentlig ikke å hanskes med det i tillegg, fortsetter hun.

Og det mener amerikanske forskere det er på tide at hun og alle andre skal få slippe.

Kjersti Lotta Knotten husker tilbake til da hun var yngre og veldig bekymret for å blø gjennom. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Har fått for lite oppmerksomhet

Visste du at det første bindet kom i 1888? Heller ikke tampongen og menskoppen er nymotens – begge deler ble oppfunnet på 30-tallet.

Noe har selvsagt skjedd med produktene siden den spede begynnelsen. Men langt fra nok, mener forskerne fra Virginia Tech-universitetet.

Tampongene og bindene som finnes på markedet funker ved at blodet absorberes inne i materialet. Menskopper funker ved at blodet samles opp.

Forsker Bryan Hsu holdt egentlig på noe annet på laben, som ikke var relatert til mensen i det hele tatt. En liten del av arbeidet dreide seg om koagulering av sår. Og da ledet det ene til det andre.

– Ideen om å forbedre menstruasjonspleien kom opp. Etter at jeg snakket med kona mi, og lest masse, innså jeg at dette er et område som ikke hadde utviklet seg teknologisk, selv om forbedringer faktisk kan bedre livskvaliteten betydelig, sier Hsu.

Han kom opp med ideen om å gjøre blodet til gelé. For i geléform er det mindre sannsynlig at det blir lekkasjer og søl. Og nettopp det har han og kollegene nå klart å få til, ved å utvinne et fascinerende pulver av et høymolekylært alginat og glyserol.

Bare se her:

Først ser du hva som skjer med blodet når det absorberes av en ordinær tampong. Så hva som skjer når det i tillegg blir blandet med pulveret. Du trenger javascript for å se video. Først ser du hva som skjer med blodet når det absorberes av en ordinær tampong. Så hva som skjer når det i tillegg blir blandet med pulveret. Video: Virginia Tech

Mer hygienisk

– Min første tanke er ... æsj! sier Kjersti Lotta Knotten.

Vel, hun er neppe alene om synes at mensgelé virker ekkelt. Men forskerne er klare på at dette er det stikk motsatte. Snarere både tryggere og mer hygienisk. De legger vekt på at det blir færre uhell og mindre søl.

Nå vil de at produsenter skal tilsette pulveret i tamponger, bind og menskopper.

– Det gir jo mening at det er enklere å hanskes med blodet når det ikke er rennende, sier Knotten, som håper dette først og fremst kan gjøre den månedlige gjesten litt hyggeligere for de yngste.

Forebygger «tampongsyken»

I tillegg til å sette en stopper for sjenerende gjennomblødninger, skal pulveret forebygge toksisk sjokksyndrom, også kalt «tampongsyken». Dette er veldig, veldig sjelden. Men hvis du først rammes, kan det være farlig. Potensielt dødelig. Pulveret forebygger tilstanden fordi det er tilsatt et antibakterielt stoff.

Så over til det virkelig store spørsmålet: Når vil så disse nye tampongene, bindene og menskoppene komme i butikkene? Et klart svar har ikke Hsu.

– Vi må gjøre dette bredt tilgjengelig, rimelig og trygt. Det betyr at vi må gjøre leksene våre skikkelig, sier Bryan Hsu.

Forskningsartikkelen ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cell i forrige uke.