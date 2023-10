Med det er heile den politiske kabalen i vestlandshovudstaden klar.

Klokka 11 vart dei nye byrådane presenterte på ein pressekonferanse på rådhuset.

Marte Monstad (Frp) – byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Daniel Hägglund (Frp) – barnehage- og skulebyråd

Reidar Digranes (Sp) – byråd for næring, kultur og idrett

Eivind Nævdal-Bolstad (H) – finansbyråd

Christine Khars – byutviklingsbyråd

Charlotte Spurkeland (H) – byråd for barnevern, sosiale tenester og mangfald

Det nye byrådet er klart. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det nye byrådet som består av Høgre, Senterpartiet og Framstegspartiet er eit mindretalsbyråd som har støtte i bystyret frå fleire parti: Industri- og næringspartiet, Pensjonistpartiet og Bergenslisten har inngått ein samarbeidsavtale med dei tre bystyrepartia.

Tar over etter Bakervik

Meyer-byrådet tek over etter Rune Bakervik (Ap) sitt byråd.

Bakervik trekte seg under førre bystyremøte, 18. oktober. Sidan har byrådet hans fungert som eit forretningsministerium, altså eit byråd som fungerer i ein mellomperiode og som har avgrensa autoritet.

Rune Bakervik (Ap) er ferdig som byrådsleiar i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Førre måndag vart det klart at Marit Warncke (H) er ny ordførar i vestlandshovudstaden, medan Thomas Flesland (Frp) er ny varaordførar.

Samtalar, sonderingar, forhandlingar

Etter valet 12. september vart Høgde det desidert største partiet i Bergen. I tida etter valet 12. september hadde Høgre samtalar og sonderingar med fleire parti i sentrum og på Høgresida.

Sentralt i samtalane stod ei sak: bybane over Bryggen.

I årevis har saka blitt diskutert. Det store spørsmålet har vore om bybanen skal gå over Bryggen, framfor dei Unesco-merkte trehusa, eller bak Bryggen, i ein tunnel. I mai kom det endelege vedtaket som sa at bybanen ikkje skulle i tunnel, men at Bryggen skulle skinneleggast.

Før valet garanterte Høgre at det ikkje var aktuelt med omkamp. Likevel skulle denne saka visa seg å bli heilt sentral i samtalane med potensielle samarbeidspartnarar.

14. september sa Meyer at Høgre var «heilt kompromisslause» på at det ikkje blir omkamp om bybanen. Då trekte både Frp og Senterpartiet seg frå sonderingane, og Meyer sat att med Venstre og Kristeleg Folkeparti.

Problemet var at dette ikkje gav fleirtal i bystyret.

Men Høgre snudde igjen og vende seg mot partia som ikkje ønskjer at bybanen til Åsane skal gå langs Bryggen. Denne gongen var det KrF og Venstre som trekte seg frå samarbeidet.

Også Arbeidarpartiet prøvde å få til eit samarbeid med Høgre, først og fremst for å redda bybaneplanane.

Men etter fleire veker med sonderingar, samtalar og forhandlingar, var resultatet klart 6. oktober:

Høgre hadde funne einigheit om byrådssamarbeid med fem andre parti:

Framstegspartiet, Senterpartiet, Bergenslisten, Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet skal sikra eit styringsdyktig byråd i Bergen.

Christine Meyer sat i sjefsstolen då avtalen vart signert. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Til saman har dei seks partia fleirtal i bystyret.

Samarbeidsavtale

Noko av grunnen til at det har teke tid å få på plass eit styringsdyktig fleirtal i Bergen er at valresultatet var svært jamt. Verken venstre- eller høgresida hadde reint fleirtal med sine «vanlege» samarbeidspartnarar.

Førre veke uttalte Meyer til VG at noko av grunnen til at Høgre tapte veljarar mot slutten av valkampen, var at dei «måtte ta standpunkt i saker».

– Min analyse er at det gjekk bra fram til me blei tvungne til å ta standpunkt i saker. Då mista me veljarar, følte eg.

– Essensen i politikk er vel å ta standpunkt?

– Jo, men når standpunkta splittar folk, så endar me opp med å skyva veljarar frå oss, sa ho til avisa.

Byrådsleiar i Bergen, Christine Meyer. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Eit av standpunkta som har splitta bergenspolitikken, er nettopp bybanesaka. Det var òg eit av dei viktige punkta då samarbeidspartia signerte Klosterhagen-avtalen.

Sentralt i samarbeidsavtalen mellom dei seks partia står fire punkt: