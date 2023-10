Høyre har etter valget sittet i sonderinger, eller samtaler, med en rekke partier i sentrum og på høyresiden. Nå mener de at de har funnet en løsning.

Klosterhagen-avtalen skal signeres på stedet med samme navn i Bergen klokken 15.

Dermed kan det gå mot slutten på en fire uker lang drakamp om makten i Bergen etter valget.

– Eg er veldig glad for i dag å presentera ein avtale den er komen fram etter me har hatt sonderingar saman, sa Christine Meyer (H) på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.



Ho peika på at dei no har parlamentarisk grunnlag for å gå vidare i byrådsforhandlingar.

– Me kjem til å gå vidare med det på mandag med Senterpartiet, FrP og Høgre.

Her skal signeringen skje i ettermiddag. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Brøt forhandlinger og valgløfte

Høyre gikk seirende ut av valget som den desidert største vinneren, men å skaffe et styringsdyktig flertall har vært alt annet enn lett.

Mye av dette handler om Bybanen. Flere partiledere har vist til vanskelige diskusjoner også denne uken, og Trond Tystad i Bergenslisten sa onsdag at de krevde «noen få justeringer».

Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer gikk inn i valget som garantist for ikke å røre den vedtatte bybanetraseen til Åsane langsmed Bryggen.

Garanterte at Høyre ikke ville gå for omkamp av bybanetraseen langsmed Bryggen til Åsane. Du trenger javascript for å se video. Garanterte at Høyre ikke ville gå for omkamp av bybanetraseen langsmed Bryggen til Åsane.

Etter valget gikk hun i forhandlinger med KrF og Venstre, men brøt senere med disse – og sitt eget valgløfte.

Siden Høyre snudde i den betente saken, har de snakket med partiene som ikke ønsker at bybanen skal gå langsmed Bryggen: Frp, Senterpartiet, Bergenslisten, Industri- og næringspartiet (INP) og Pensjonistpartiet.

Det er også disse som skal møte til signering senere i dag.