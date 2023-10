Etter en måned med forhandlinger mellom Høyre, Frp og Sp, presenteres den kommende ordføreren og varaordføreren i Bergen.

Det er gått seks uker siden valget - og fremdeles er det ikke på plass et nytt byråd i Norges nest største by.

Klokken 14 mandag 23. oktober presenterer samarbeidspartiene på Høyresiden varaordfører og ordfører for Bergen på Klosterhagen Hotell.

Her blir Marit Warncke (Høyre) presentert som ny ordfører for byen.

Thomas Flesland fra Høyres nye samarbeidspartner Senterpartiet blir varaordfører i Bergen.

– Dette er to kandidater jeg er veldig stolt av å presentere i dag, sier høyres byrådslederkandidat Christine Meyer.

Lang erfaring fra næringslivet

Bergens nye ordfører er 65 år gammel, og utdannet psykolog.

Hun har over 30 års erfaring fra næringslivet, og er tidligere leder av Bergens næringsråd.

Warncke er særlig opptatt av helse- og eldrepolitikk, utenforskap og det grønne skiftet.

– Det er helt fantastisk, nesten surrealistisk at denne dagen har kommet. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, sier Warncke.

– Jeg er opptatt av at vi skal få til et samarbeid i bystyret, og at vi skal få til gode politiske avgjørelser på tvers av partiene.

Brutte forhandlinger og snuoperasjon

Etter fire uker i forhandlinger, har altså Høyre, Sp og Frp blitt enige om valg av ordfører og varaordfører i det kommende byrådet i Bergen.

Men veien dit har vært alt annet enn lett.

Etter valgnatten der Høyre gikk seirende ut som det desidert største partiet i Bergen, startet de etter hvert byrådsforhandlinger med sentrumspartiene KrF og Venstre.

Så brøt Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer forhandlingene og snudde seg heller mot partiene som ikke ønsker at Bybanen til Åsane skal gå langsmed Bryggen i Bergen.

Partiene som ikke vil ha Bybanen til Åsane langsmed Bryggen i Bergen: Frp, Sp, Bergenslisten, INP og Pensjonistpartiet. Foto: Tony Roald Ågotnes / NRK

Etter snuoperasjonen kalte tidligere finansbyråd og Venstrepolitiker Per-Arne Larsen Høyre for «et parti uten ryggrad».

For drøye to uker siden landet Høyre en samarbeidsavtale med Frp, Sp, Bergenslisten, INP og Pensjonistpartiet.

Dermed hadde partiet nok støtte til å gå i reelle forhandlinger om byrådsmakten i Bergen.

Så langt er det imidlertid ikke lagt frem en byrådsplattform. Det er derfor usikkert om de tre partiene har kommet til enighet om alle de store politiske sakene.

Hvem som blir satt på de ulike byrådspostene er også ukjent.

Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Bryggen-motstand sikret flertall

Den betente bybane-saken har igjen overskygget et valg i Bergen.

Kort oppsummert har den 12 år lange striden stort sett stått om det massive kollektivprosjektet skal gå langsmed Bryggen eller legges i tunnel bak Bryggen.

I vår ble Bryggen-traseen vedtatt i bystyret.

Og høyres byrådslederkandidat Meyer gikk til valg som garantist på å ikke røre den.

Allerede valgnatten satt hun likevel døren på gløtt, og to uker senere kom helomvendingen som sikret flertall for en ny tunnelutredning.

Meyer har hele tiden holdt fast på at hun helst ville bevare den vedtatte Bryggen-traseen, men at hun følte seg tvunget av Arbeiderpartiet til å snu i saken.

For en uke siden avslørte avtroppende byrådsleder i Bergen Rune Bakervik til NRK at han tilbydde Høyre og Meyer «alt» så lenge hun ikke rørte Bybanen.

NRK er kjent med at tilbudet inneholdt valgteknisk samarbeid som ville sikret Høyre ordfører og en bybaneavtale som kunne sikre kostnadsreduksjon.

– Vi avviste heller ikke å snakke om budsjettsamarbeid, sa Bakervik.

Meyer svarte at tilbudet kom for sent.