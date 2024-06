– Jeg anbefaler ikke folk å begynne å drikke klokken seks om morgenen, sier Reidar Digranes (Sp) og ler.

Han er ansvarlig byråd for skjenkepolitikken i Bergen. Nå står han bak en historisk liberalisering av skjenkereglene i byen.

Fra 1. juli er det bare tre av døgnets 24 timer at utesteder forbys å selge alkohol.

Tidligere har serveringsstedene hatt lov til å åpne for skjenking fra klokken 08.00.

Dette gjelder også 17. mai, som i de siste årene har endt i fylleslag og vold i Bergen.

Reidar Digranes vil ikke feire gjennomslaget med morgenpils. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Vi forenkler og tydeliggjør reglene for å gjøre Bergen til en mer næringsvennlig og levende by, sier Digranes.

Lunken stemning

– Dette er en skikkelig dårlig idé. Her er bystyret i utakt med egen befolkning, sier generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis.

Hun representerer paraplyorganisasjonen som betegner seg som rusfeltets samarbeidsorgan.

En undersøkelse de har bestilt fra Sentio viser at endringene er i strid med hva bergenserne selv ønsker seg.

Av undersøkelsen kommer det frem at 81 prosent av de spurte ikke ville ha skjenking fra klokken 06.00 om morgenen. 56 prosent var imot at skjenketiden skulle utvides til klokken 03.

Byrådet åpnet sommeren 2023 for servering av alkohol på Torgallmenningen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Undersøkelsen viser også at kvinner er mer skeptiske til utvidelse enn menn, og at flere eldre er skeptiske enn yngre.

Totalt 1001 bergensere er spurt i perioden mellom 15. april og 21. april.

Høyre-styrte kommuner lemper på skjenkereglene

I mange år har vestlandshovedstaden hatt en strengere tilnærming til skjenkereglene enn det den nasjonale alkoholloven legger opp til.

Ifølge Actis er det en gjennomgående trend at kommuner styrt av høyresiden har gått over til mer liberale skjenkeregler.

De viser blant annet til hovedstaden, der byrådet i disse dager har et forslag om endring i skjenkereglene på høring.

Endringene som er foreslått har flere likhetstrekk med det som nå er vedtatt i Bergen, med blant annet tillatelse til å skjenke alkohol tidligere på søndager, helligdager og høytidsdager som 1. og 17. mai. De vil ellers åpne for tidligere skjenking på hverdager.

Også Ålesund, Holmestrand, Haugesund, Moss og Sandnes er blant kommunene som allerede har, eller har planer om å liberalisere de lokale skjenkereglene.

Ålesund er blant kommunene som utvider skjenketidene. Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK

– Disse høytidsdagene topper listen over anledninger der barn og unge opplever ubehag knyttet til foreldres alkoholbruk, sier Hansen i Actis.

Organisasjonen er bekymret for at økt tilgjengelighet på alkohol vil føre til økt bruk, og at dette vil føre til flere skader. De viser til tidligere forskning, blant annet omtalt av NRK, som viser at mer skjenking gir mer vold og et utrygt uteliv.

Actis jobber for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol. Foto: Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Byråden fraråder morgenpils

Reidar Digranes deler ikke bekymringen.

– Det er i hjemmet man bør være bekymret for alkoholkonsum, ikke offentlig, mener han.

Byråden påpeker at serveringssteder i Bergen fra tidligere av har fått servere alkohol frem til klokken halv tre på natten, og at endringen derfor ikke vil være altfor stor.

Nye skjenkeregler i Bergen Ekspander/minimer faktaboks Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikke er fra kl 06, med unntak av søndag og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 12. For 1. mai og 17. mai er skjenketiden fra kl. 06.

Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikke ved uteserveringer er i utgangspunktet til klokken 01. Det kan søkes om skjenketid ute lik skjenketid inne, og dette skal normalt innvilges for uteserveringer som ikke ligger i boligområder.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikke kan skje frem til kl. 20 på hverdager og til kl. 18 på dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor salg kan skje frem til kl. 20. Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften er salgstiden til kl. 18.

Konsum av utskjenket alkohol skal opphøre senest en halv time etter utløpet av skjenketiden.

– Dessuten pålegger vi ansatte å gjennomgå kursopplegg for ansvarlig alkoholservering. Dette er ikke pålagt gjennom den nasjonale alkoholloven, så sånn sett er vi strengere på noen av punktene, sier han.

De må også sende søknad til kontor for skjenkesaker, før de kan utvide tidspunktene for skjenking. Alminnelig skjenketid vil altså fortsatt være til klokken to.

Digranes nevner spesielt Bergen Lufthavn Flesland som eksempel på sted der utvidet skjenking på morgenen har vært ønskelig.

På Flesland kan morgenfugler roe nervene med en øl. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Selv om han innrømmer at kommunen ikke forventer veldig mange søknader om forlenget skjenketid på kveldene, tror han helgene vil være aktuelle for flere.

På fredag skal han selv ut med sin «bedre halvdel» for å feire gjennomslaget.

– Da kommer jeg nok til å nyte et godt glass vin, avslutter han.