Det er førebels ikkje klart kven som står bak kontoen på Instagram. Men i ei melding til NRK skriv «borgermesterframnes» følgjande:

«Hei Olav. Har egentlig ikke uttalt meg til pressen etter det ble politisak. Tenker at det var litt spesielt med politianmeldelse på direkten – heller enn å sende en melding dersom noen reagerte på innhold. Ingen har sendt melding om at noe er for drøyt eller usmakelig på denne kontoen. Ingen har heller rapportert til Instagram. Går rett til politiet. Får takke for god PR og nye følgere da.»

«Jeg er glad i satire, og forventet at det skulle bli en del å ta av med FRP-ordfører for første gang. Kanskje ikke at det skulle bli så mye å ta av. Så får jeg holde kjeft igjen til lensmannen ringer.»