Høyre vil nå forhandle med partier som ikke vil ha Bybanen over Bryggen i Bergen. Det skriver Christine Meyer (H) på sin Facebook-side.

Meyer garanterte i valgkampen at Høyre ikke vil ha noen omkamp om den største politiske saken i Bergen: Om Bybanen skal gå foran Bryggen eller ikke.

Derfor overrasket det mange da hun åpnet døren på gløtt for dette valgnatten.

Det gikk ikke mange dager før hun gikk ut og forsikret at det likevel ikke

Nå er det igjen en annen tone fra Meyer og Høyre i Bergen.

Bybanen foran rådhuset i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Peker på Bakervik

Meyer skriver at hun har snakket med byrådsleder Rune Bakervik og spurt ham om han vil tre til side for et Høyre-ledet byråd.

I samtalen skal hun ha forsikret ham om at de ikke ville gå inn for omkamp om bybanetraseen til Åsane.

Dette skal Bakervik ha avvist, ifølge Meyer. Derfor vil Høyre inngå samtaler med partier som vil ha utredning av et tunnelalternativ i håp om å få mer støtte til et Høyre-ledet byråd.

– Vi ønsker et nytt byråd, slik velgerne klart har stemt for. Derfor vil vi nå sondere mulighetene for et samarbeid med partiene som ønsker en utredning av et tunnelalternativ for bybanen. Bergenserne har sagt ifra og stemt på partier som ønsker dette.

– Høyre har ikke gått til valg i denne perioden på utredning av et tunnelalternativ. Det er likevel fornuftig å få en slik gjennomgang, også for å se på kostnadene knyttet til bybaneprosjektet og innhente mer kunnskap.

Plutselig pressekonferanse fra Venstre og KrF

To andre sentrale parti i Bergen har samtidig som nyheten blitt kjent kalt inn til pressekonferanse i Bergen.

KrF og Venstre har vært sentral i forhandlingene med Høyre, og kaller nå inn til egen pressekonferanse klokken 15.45 i Bergen.

Der opplyser avtroppende finansbyråd Per Arne Hvidsten Larsen (V) at de ikke vil fortsette forhandlingene med Høyre.

– Det har vært åtte gode år for Bergen, og åtte år med fremdrift for byen. Vi landet bybanen til Åsane, og reguleringsplanen i vår. Det er vi stolte av, sier Larsen.

Også Joel Ystebø i KrF meddeler på pressekonferansen at forhandlingene fortsetter uten dem.

– Vi trodde og håpte at det ville bli en slutt på omkamp, og det ser det ikke ut til å bli, sier Ystebø.

Etter planen skulle Reidar Digranes fra Senterpartiet og byrådsleder Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet møtes klokken 15 i dag for å diskutere et samarbeid. Der dukket imidlertid aldri Sp-toppen opp, skriver BT.

Etter det avisen får opplyst sitter partiet nå i stedet i samtaler med Meyer og Høyre.