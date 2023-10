Det har vært fem uker med snuoperasjoner, løftebrudd og kaos i Bergen. Rune Bakervik (Ap) mener han har tilbydd Christine Meyer og Høyre «alt» for å redde bybanen.

– Alt fra valgteknisk samarbeid, valg av ordfører, en bybaneavtale som kunne sikre kostnadsreduksjon. Vi avviste heller ikke å snakke om budsjettsamarbeid, sier Bakervik til NRK.

Meyer har ikke vært tilgjengelig for å kommentere innholdet i tilbudet Bakervik beskriver.

Onsdag gikk han og Ap-byrådet i Bergen av. De blir sittende som et forretningsministerium til et nytt byråd tar over makten i Bergen.

Høyre, Frp og Sp forhandler nå om byrådsmakt. De har flertall med støtte fra Bergenslisten, INP og Pensjonistpartiet.

Etter valget ble Bergen kastet ut i et politisk kaos. Mye på grunn av bybanen til Åsane.

I sin avskjedstale ga Bakervik et innblikk i hva som har skjedd i kulissene.

KLAR TIL Å TA OVER: Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Christine Meyer, skal sitte i sjefsstolen når avtalen er signert. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Ofret bybanen for å få makt

– Nettopp fordi den er så viktig, og nettopp fordi et flertall av bergensere stemte på partier som ikke ønsker en omkamp, så strakk Arbeiderpartiet ut en hånd for å forsøke å redde den. Flere ganger. Og vi strakk oss lengre enn det som er vanlig.

Det sa Rune Bakervik fra talerstolen i Gamle rådhus i Bergen.

Han sier han formidlet tilbudet direkte til Høyres forhandlingsdelegasjon, og i samtale og e-post til Meyer.

– Vi var villige til å strekke oss svært langt for å redde bybanen til Åsane. Dessverre plukket ikke Høyre opp hansken. Hun har selv uttalt at hun har ofret bybanen for å få makt, sier Bakervik.

Han mener det fremdeles er mulig å løse bybanesituasjonen.

– Det har hele tiden vært en mulig vei ut av dette på en god måte for Bergen, og det finnes fremdeles, der bybanen kan bygges i den vedtatte traseen via Bryggen. Et eventuelt tidspress er det bare Meyer som har lagt på seg selv, ikke vi, sier Bakervik.

– Unngå å bli hovedkilden til Nytt på nytt

Bybanen til Åsane er bergenspolitikkens mest betente sak, og har vært det i mange år.

Men før kommune- og fylkestingsvalget var de to toppkandidatene fra Ap og Høye enige – utad:

Det skulle ikke bli noen omkamp om det historiske bybanevedtaket:

Bybanen til Åsane skulle gå langsmed Bryggen i Bergen.

Kort tid etter valget kom det en total helomvending fra Christine Meyer og Høyre da de gikk i forhandlinger med partier som ønsket omkamp om bybanen.

Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer garanterer at bybanevedtaket til Åsane skal ligge i fred. Du trenger javascript for å se video. Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer garanterer at bybanevedtaket til Åsane skal ligge i fred.

Likevel holdt Bakervik fremdeles døren åpen for Christine Meyer og Høyre, dersom de skulle ombestemme seg igjen, sier Bakervik til bystyret.

– Det fantes, og det finnes en vei og en måte å få bygget den på med vedtatt trasé, og jeg håper at vi som by klarer å få det til.

Han kommer med en klar beskjed til de som tar over.

– Jeg vil avslutte med en utfordring til de som nå skal ta over. Skal byen vår utvikle seg i en god retning og være en progressiv by der vi leverer gode tjenester til bergenserne. Skal vi unngå at Bergen blir en slags provinsby alle ler av, hovedkilden til Nytt på nytts sendinger fra indre Østland, så er vi nødt til å tørre å se de lange linjene, sier Bakervik.

Høyres byrådslederkandidat Meyer, ønsker ikke å svare på hvor langt Bakervik mente Ap strakte seg for å «redde bybanen»:

– I dag er dagen for å takke Rune Bakervik for hans innsats som byrådsleder i Bergen. Etter åtte år med Arbeiderpartiet har velgerne stemt for et skifte og jeg gleder meg til å komme i gang, skriver hun i en SMS.

LØFTEBRUDDET: Christine Meyer (H) garanterte i valgkampen at det ikke skulle bli omkamp om bybanetraseen. Det løftet brøt hun. Foto: NRK

Politisk kaos

Høyre gikk seirende ut av valgnatten som det desidert største partiet i Bergen.

Men små marginer mellom venstre- og høyrefløyen, og sagaen om bybanen, skapte hodebry for politikerne.

Så ventet fire uker med politisk kaos, talløse samtaler og brutte forhandlinger.

For halvannen uke siden kom imidlertid Høyresiden til enighet. Høyre, Frp, Sp, Bergenslisten, INP og Pensjonistpartiet endte med å signere en samarbeidsavtale i Bergen.

Med støtte fra flertallet har Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer nå gått i forhandlinger om byrådsmakt med Sp og Frp.

Samme fredag varslet sittende byrådsleder Rune Bakervik (Ap) at han ville trekke seg.