Torsdag ettermiddag snudde Høyre – igjen – i bergenspolitikkens mest betente sak de siste ti årene.

Nå kan det bli enda en ny runde om bybanen skal gå langs Bryggen eller ikke.

Det er stikk i strid med hva Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, lovet velgerne få dager før valget i NRKs storbysending:

VILLE IKKE HA OMKAMP: Christine Meyer og Høyre gikk inn som garantist for at bybanetraseen langsmed Bryggen ikke skulle røres. Du trenger javascript for å se video. VILLE IKKE HA OMKAMP: Christine Meyer og Høyre gikk inn som garantist for at bybanetraseen langsmed Bryggen ikke skulle røres.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Tidligere statssekretær Mathias Fischer, deler videoen av Meyer som garanterer at Bryggen-traseen vil ligge i fred:

– Dette klippet tror jeg at kommet til å bli delt, sett og husker av mange fremover, skriver han på Twitter/X.

Bønn fra tidligere byrådsleder

Én av dem som ber Høyre om å avvise ny omkamp om Bryggen-traseen er tidligere byrådsleder i Bergen og leder for Bergen næringsråd, Monica Mæland.

Det skriver Bergen Næringsråd i sine innspill til ny byrådsplattform i Bergen.

Det var Mæland selv som satte i gang diskusjon om bybane langsmed bryggen da hun var byrådsleder for over ti år siden.

– Vi har hele tiden støttet bybane til Åsane, skriver hun i en SMS til NRK.

VIL IKKE HA OMKAMP: Tidligere byrådsleder og leder av Bergen Næringsråd, Monica Mæland, ber sin tidligere byråd om ikke å ta omkamp om Bryggen-traseen.

På nettet hagler kritikken og flere latterliggjør det som ser ut til å bli bergenspolitikkens mektigste.

LATTERLIGGJØR: Instagramsiden «bergenspolitikk» som til vanlig harselerer med bergenske politikere, la ut dette bildet i dag. Foto: faksimile instagram

Kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjeldflåt, sa i podkasten Nokon må gå: «Liar, liar, liar, Christine Meyer».

I en kommentar stilte hun spørsmål ved om man noen gang kan stole på Christine Meyer igjen.

– Hun har gjentatt løftet flere ganger før valget og etter valget, så snur hun på en flekk – og påstår at det handler om at et flertall av bergenserne ønsket seg dette. Det er beviselig feil når du ser på valgresultatet. Det reagerer jeg på, sier hun.

Politisk redaktør i Bergensavisen, Sølve Rydland, omtaler snuoperasjonen slik: «Løftebruddet som kan endre bergenspolitikken i lang tid»

REAGERER: BT-kommentator Gerd Tjeldflåt spør om vi noen gang kan stole på Høyres byrådslederkandidat igjen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Skylder på Ap og velgerne

Til NRK skylder Meyer løftebruddet på blant annet sittende byrådsleder Rune Bakervik fra Arbeiderpartiet.

I går sa hun følgende til NRK:

– Jeg har bedt Bakervik gå av for å gi rom og da få til at Bryggen-alternativet sto. Det var han ikke villig til og da valgte vi å gå til den andre siden.

ANNONSERTE PÅ FACEBOOK: Torsdag ettermiddag meldte Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer at hun snudde, på Facebook med denne posten. Foto: Skjermdump / Facebook

Meyer retter også skyts mot bergenserne:

– Velgerne har faktisk sagt sitt. Vi hadde håpet at velgerne kunne gi oss støtte slik at vi kunne danne et flertall og ikke ta omkamp. Det viser seg at det ikke er mulig. Høyre er opptatt av å komme til makten, få et skifte i denne byen og vi har heldigvis mange andre saker enn det som dreier seg om Bybanen.

NRK har spurt Meyer hva hun tenker om reaksjonene og latterliggjøringen, men har foreløpig ikke fått svar.

SNUOPERASJON: Torsdag ettermiddag offentliggjorde Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, at hun snur seg mot et samarbeid med Bybane langsmed Bryggen-motstanderne. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

