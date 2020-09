Den egyptiske organisasjonen Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) får prisen «for sin modige motstand mot fryktregimet i Egypt»,

Vinneren ble offentliggjort på en pressekonferanse torsdag formiddag. Raftostiftelsen begrunner tildelingen slik:

«ECRF dokumenterer, rapporterer og skaper bevissthet om de alvorlige krenkelsene av menneskerettigheter i og utenfor Egypt og gir juridisk hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene. Nå, nesten ti år etter den arabiske våren, er det på tide å fokusere på den alarmerende situasjonen for grunnleggende menneskerettigheter i Midtøsten.».

SLÅR ALARM: Raftostiftelsen mener situasjonen for menneskerettighetene til opposisjonelle i Egypt er verre enn noen gang. Foto: Raftostiftelsen

Startet etter statskuppet i 2013

Organisasjonen ble stiftet av Mohamed Lofty og Ahmed Abdallah etter det egyptiske statskuppet i 2013.

Nå har organisasjonen over 50 advokater og researchere og om lag tusen frivillige arbeidere.

ECRF opererer i hele Egypt. Ifølge Raftostiftelsen bruker de fredelige juridiske midler for å nå frem gjennom rettssystemet.

– Årets vinner er en som står opp for menneskerettighetene under svært krevende forhold og møter motstand. Det er også det som karakteriserer en klassisk Raftopris-mottaker. Mange av mottakerne opplever forfølgelse og gjør dette arbeidet med fare for sitt eget liv, sier daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt.

GRUNNLEGGERNE: ECRF ble grunnlagt av Ahmed Abdallah (t.v.) og Mohamed Lofty etter statskuppet i 2013. Foto: Raftostiftelsen

– Situasjonen verre enn noengang

Organisasjonen har også en krisetelefon hvor slekt og venner kan melde fra om arrestasjoner og forsvinninger.

En av deres kampanjer skal ha dokumentert 2723 tvungne forsvinninger i løpet av bare fem år. Flere av ofrene skal ha kommet til rette igjen takket være ECRFs innsats.

Raftostiftelsen skriver i prisbegrunnelsen at menneskerettighetssituasjonen i Egypt er blitt ytterligere forverret etter at general Abdel Fattah el-Sisi tok over som landets president i 2013.

«Situasjonen er nå verre enn noen gang», skriver stiftelsen.

«Egypt må respektere FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og ratifisere FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungne forsvinninger. Vi oppfordrer Egypt til på det sterkeste til å respektere rettsstatsprinsippene og de egyptiske borgernes liv og integritet», avsluttes begrunnelsen.

Fire vinnere har fått Nobelprisen

Raftoprisen har siden 1987 blitt delt ut årlig til en person eller organisasjon som har markert seg sterkt i kampen for menneskerettighetene. Fire tidligere vinnere har i ettertid også blitt tildelt Nobels fredspris.

Mens nobelvinnerne som regel er kjente navn, leter Raftostiftelsen etter ukjente som trenger å bli løftet fram.

– Målet er å gi vinneren mer synlighet, for vi vet at det ofte betyr mer beskyttelse. Oppmerksomheten prisen gir gjør det litt vanskeligere for myndighetene å forfølge dem og fengsle dem. Da vet de at det fins mennesker utenfor landet deres som følger med på det som skjer, sier Kobbeltvedt.

Han sier de følger alle tidligere vinnere tett og er klare til å gripe inn dersom det skulle hende dem noe.

RAFTOPRISEN 2019: Rouba Mhaissen vant Raftoprisen i fjor. Hun er grunnlegger og leder for Sawa for Development and Aid, som kjemper for å bedre livssituasjonen for syriske flyktninger i Libanon. Foto: Raftostiftelsen

Til minne om NHH-professor

I fjor gikk prisen til den syrisk-libanesiske menneskerettsaktivisten Rouba Mhaissen (32), som er grunnlegger og leder for organisasjonen Sawa for Development and Aid. De kjemper for å bedre livssituasjonen for syriske flyktninger i Libanon, med et spesielt fokus på barn og kvinner.

Prisen deles ut til minne om professor Thorolf Rafto (1922-1986), som var professor i økonomi på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Rafto var sterkt engasjert i kampen for fred og menneskerettigheter, og han oppsøkte intellektuelle og religiøse opposisjonelle og arbeiderledere i Øst-Europa for å hjelpe dem i sitt arbeid.

Høsten 1979 ble han pågrepet av tsjekkoslovakisk politi etter å ha talt for en gruppe utestengte universitetsstudenter i en leilighet i Praha. Rafto ble både mishandlet og fengslet av politiet. Under denne episoden ble han også påført varige helseskader på grun av slag mot hodet.