Indere får Raftoprisen

Det kunngjorde Raftostiftelsens leder Lise Rakner klokken 10:00 i stiftelsens kontorer på Menneskerettighetenes plass i Bergen.

– Vi ønsker å setet fokus på menneskerettighetsforkjempere i en del av verden som trenger internasjonalt søkelys. Det er de som er fundamentet vårt. Derfor er dette en klassisk Raftopris-utdeling, sier Lise Rakner i priskomitéen:

I sin begrunnelse skriver stiftelsen:

«Parveena Ahangar og Imroz Parvez har over tid ledet an i kampen mot vilkårlig maktmisbruk i en del av India som er sterkt preget av eskalerende vold, militarisering og storpolitiske spenninger. Gjennom deres langsiktige arbeid for å avdekke overgrep og skape muligheter for dialog og fredelige løsninger i den fastlåste konflikten, har de inspirert nye generasjoner fra ulike samfunnsgrupper.»

Om de to vinnerne:

Parveena Ahangar protesterer mot tvangsbortføringer av menn og gir volden mot sivilbefolkningen et ansikt. Hun er grunnlegger og leder av organisasjonen Association of Parents of Disappeared Persons, som arrangerer fredelige protester og tilbyr praktisk assistanse til de etterlatte.

Imroz Parvez er advokat og en ledende intellektuell stemme, som bruker juridiske virkemidler for å sikre befolkningen grunnleggende menneskerettigheter og likhet for loven. Organisasjonen han har grunnlagt og leder, Jammu Kashmir Coalition of Civil Society, arbeider for menneskerettigheter og ikke-voldelige løsninger.

Sønnen bortført og drept

Begge prismottakerne opererer i Srinagar, i den indiske delstaten Jammu og Kashmir. Raftostiftelsen mener Kashmirkonflikten står i en særstilling i internasjonal politikk. Siden det tidligere historiske Kashmir ble delt mellom India og Pakistan i 1947, har regionen vært preget av en vedvarende konflikt om landområdet.

Befolkningen i det historiske Kashmir fordeler seg i dag i den indiske delstaten Jammu og Kashmir og det pakistanskstyrte området Azad Kashmir.

Parveena Ahangar har selv mistet sønnen sin, som ble bortført av militære styrker. Hun har aldri fått vite hvor sønnen ble av eller hvor han er begravet, forteller Rakner.

Imroz Parvez er selv blitt utsatt for vold i sitt virke som advokat.

Priskomitéen snakket med prisvinnerne for fire uker siden, og begge ga uttrykk for stor glede over utnevnelsen.

– De sier dette er det beste som kunne skjedd dem nå. De trenger denne motivasjonen og oppmerksomheten. Begge to ble utrolig glade, sier Lise Rakner.

URO: To kvinner og en jente går gjennom gater overstrødd med stein i Srinagar 18. september . Det var portforbud i byen etter uker med voldelige opptøyer i Kashmir. Foto: CATHAL MCNAUGHTON / Reuters

Hard konflikt

De internasjonale grenselinjene i Kashmir er omstridt. I praksis står de to atommaktene India og Pakistan mot hverandre på hver sin side av den militært kontrollerte delelinjen «Line of Control» (LoC).

I denne konfliktsonen, sterkt preget av vedvarende geopolitiske spenninger, religiøse motsetninger og flere kriger siden statsdelingen i 1947, har sivilbefolkningen blitt skadelidende, og grunnleggende menneskerettigheter brytes av alle parter i konflikten.

Fire vinnere av Raftoprisen har senere blitt tildelt Nobels fredspris: Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Shirin Ebadi og Kim Dae-Jung.

