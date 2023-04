Ny rapport: Klimamålet er utanfor rekkevidde

Frode Pleym, Greenpeace

– Klimakrisa blir ikkje borte om vi reduserer ambisjonane, ho blir mykje verre. Problemet i klimapolitikken er at nødvendige tiltak heile tida blir utsette eller blir vatna ut fordi det er vanskeleg å endre kurs. Men jo lengre politikarane ventar med tiltak som monnar, jo meir krevjande, inngripande og dyrt vil det bli for oss alle.

Arild Hermstad, MDG

– Problemet med denne rapporten er at etatane hoppar bukk over ei rekkje viktige og openberre verkemiddel som må til for å nå måla våre. Politisk umoglege løysingar som 50-kroner literen for bensin blir foreslått framfor å ta tak i verkemiddel som er lett å gjennomføre og som vil ha stor verknad. Tiltak som å skrote langt fleire unødvendige motorvegprosjekt, innføre eit billig nasjonalt reisekort og å sikre fleire og meir ambisiøse by- og bygdevekstavtalar er ikkje vurderte. Dette bør regjeringa påleggje etatane å gå i gang med så raskt som mogleg.

Ola Elvestuen, Venstre

– Klimaavtalen Noreg har inngått med EU krev at vi kuttar 50 prosent i transportsektoren, så det må gjerast. Avtalen er juridisk forpliktande, så viss ikkje desse kutta blir tekne i transportsektoren må dei takast i landbruket. Det vil neppe Senterpartiet og veljarane deira vere tilhengjarar av, så det er berre å brette opp ermane litt brennkvikt og komme med forsterka verkemiddel og tiltak for å nå klimamålet. Tiltaka for å nå klimamålet må forsterkast. Vi har teknologien, vi har verkemidla. Det må berre setjast i verk.

Eivind Berstad, Bellona

– 55 prosent utsleppskutt i transportsektoren er oppnåeleg innan 2030. Rapporten viser at det er mogleg, men svært krevjande. Då kan det vere freistande å skyve på klimamåla framfor å brette opp ermane og leggje plan og verkemiddel på bordet. Det er ikkje målet det er noko gale med, men manglande politisk vilje til å komme dit. I transportsektoren må vi elektrifisere alt som elektrifiserast kan, inkludert delar av luftfarten. I praksis betyr dette at dei fleste transportmiddel går på straum i 2030, eller drivstoff utan karbon. Det krev mykje meir enn ei vidareføring av dagens politiske pisk og gulrot, og det må komme til syne i statsbudsjettet for 2024 for at det skal kunne investerast i maskiner i drift i 2030.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Det er sjølvsagt ikkje umogleg å kutte transportutsleppa, men ein kan ikkje gjere det berre ved teknologi og elles ved å leggje til grunn framleis auke i det samla transportmengda. Ved å reise kortare og saktare, i tillegg til å skifte til utsleppsfri teknologi, er det sjølvsagt både mogleg og nødvendig å nå måla.

Sigrun Gjerløw Aasland, ZERO

– Det er krevjande å nå 2030-målet, men ikkje umogleg. Det er politikken som er problemet, ikkje målet. Vi har i rapporten ZERO2030 konkrete forslag til kva som skal til på veg, sjø og i lufta. Skal vi nå målet, trengst mellom anna høgare avgifter på nye dieselkøyretøy, betre ladeinfrastruktur, nullutsleppssoner, og innkjøpsstøtte for flåtefornying av skip og tunge køyretøy. Vi må også hugse på at det faktisk har skjedd store framsteg i transportsektoren, og i eit høgare tempo enn nokon hadde forventa. Det gjeld personbilar, lastebilar, ferjer og fly. Det er som FNs klimapanel seier: teknologien finst, kapitalen òg, og klimapolitikk verkar. Vi gjer berre for lite av det.

Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

– Det er ikkje overraskande at 2030-måla er utanfor rekkjevidd. Men det vil ikkje seie at måla er verdilause sjølv når vi ser at det blir tøft å nå dei. Vi treng måla for å vere ambisiøse, og viss vi får dårlege nyheiter undervegs, må vi berre skru opp ambisjonane. Vi må hugse på at 2030 berre er eit steg på vegen. Vi treng ærlege analysar som dette, fordi det gir oss høvet til å diskutere kva grep som er verkeleg nødvendig både før og etter 2030.

Når vi etter kvart vil møte klimamåla i døra, kan vi heller sjå på det som eit startskot for ein opnare debatt om kva for nokre nye løysingar vi må få på bordet for å faktisk lykkast med den berekraftige omstillinga. Først og fremst viser det at vi ikkje har teke heilt på alvor det akutte behovet for å nedskalere transportomfanget vårt meir grunnleggjande enn vi har diskutert til no. Eg trur vi vil få ein ærlegare debatt jo tettare på 2030 vi kjem, og det er bra.