Det er etappe 2 av den omstridte motorveiutbyggingen vestover som nå blir utsatt. Byggingen av første del mellom Lysaker og Ramstadsletta er godt i gang.

I neste etappe skal blant trafikken på E18 legges i tunnel under Sandvika.

Tre milliarder på ett år

Kostnadsanslaget fra november 2021 var på 12,2 milliarder kroner.

– Det nye kostnadsanslaget for strekningen på E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru, som ble gjennomført i november 2022, viser en kostnadsøkning på rundt tre milliarder kroner sammenlignet med tidligere anslag fra november 2021, sier prosjektsjef Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Vegvesenet oppgir tre årsaker til kostadssprekken:

Økte enhetspriser i markedet

Underestimerte byggherrekostnader

For lav usikkerhetsavsetning i tidligere anslag

En prisøkning på tre milliarder kroner gjør at Statens vegvesen nå må ta en fot i bakken og snu alle steiner for å få kontroll på kostnadene.

– Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til, sier Hedalen.

Langt fram i tid

Den første etappen ut av Oslo skal være klar til bruk i 2027-2028.

E18-sjef: Tom Hedalen er prosjektsjef for E18 Vestkorridoren i Statens vegvesen. Foto: Statens Vegvesen

Tom Hedalen sier til NRK at det uansett ikke er realistisk å starte bygging videre vestover før det tidspunktet.

Han sier også at de så langt har kontroll på kostnadene for etappe 1. De ble grundig gjennomgått to ganger i fjor, senest i desember. Prislappen her er på om lag 17 milliarder.

– Det er usikre tider vi er i, men sluttsummen ligger fortsatt under den kostnadsrammen som er gitt, sier Hedalen.

Krav om skroting

Nå kommer kravene om å skrinlegge motorveibyggingen videre vestover. Først ute er ikke overraskende MDG, som kjempet med nebb og klør mot etappe 1.

– Det er meningsløst å fortsette å kaste penger etter et prosjekt som det ikke er enighet om lokalt, og som bare vil øke utslippene og trafikken, sier Oslos miljø- og samferdsesbyråd Sirin Stav (MDG).

– Vi er inne i en dyrtid og det er knapphet overalt. Det eneste fornuftige er å skrote utbyggingen av E18 nå, og at staten heller prioriterer kollektivprosjekter i de store byene.

– Unner du ikke folk i Bærum å få trafikken i tunnel under Sandvika?

– Motorveitunneler som bidrar til økt veikapasitet og dermed trafikk har aldri vært en god idé, sier Stav.

Hun mener at de bokstavelig talt legger lokk på problemene ett sted, og flytter dem og forstørrer dem et annet sted.

– Gavepakke

På Stortinget ber også SV og Rødt regjeringen sette foten ned.

– Her har regjeringen fått en gavepakke, sier finanspolitisk talsperson Mona Fagerås i SV.

– De kan spare penger og sørge for at folk velger kollektivt i stedet for å bygge gigantiske motorveipriosjekter, sier hun.

Rødts Geir Jørgensen sier at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre bør gripe mulighetene med begge hender.

– E18-utbyggingen vil sluke milliarder fra staten som kunne gått til kollektivtrafikk, rassikring og vanlige veier over hele landet, sier Jørgensen.