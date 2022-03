Om femti år er dei samla klimagassutsleppa like, uansett om ein satsar på el-ferje eller Hordfast. Men dei neste femti åra kjem Hordfast klimamessig stadig betre ut samanlikna med el-ferjer.

Det viser studien Statens vegvesen offentleggjer i morgon.

I lengda er dermed utsleppa av klimagassar langt lågare med to gigantiske bruer enn om dagens ferjer på strekningane blir bytta ut med el-ferjer.

Dette er E39 Hordfast Illustrasjon: Statens vegvesen/Dissing+Weitling Ekspandér faktaboks Ny ferjefri E39 mellom Stord, Tysnes og Os.

Skal byggast som firefelts motorveg med fartsgrense på 110 km/t.

Saman med Rogfast og ny innfartsåre til Bergen er målet å komme under 2.5 timars ferjefri køyretid Stavanger - Bergen. I dag tar det rundt 4,5 timar.

Har eit kostnadsoverslag på 37,7 milliardar kroner.

Tre ferjestrekningar mellom kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden blir erstatta: Halhjem–Sandvikvåg (over Bjørnafjorden) på E39, og fylkesvegsambanda Jektevik–Hodnanes (over Langenuen) og Halhjem – Våge (over Bjørnafjorden).

Brua over Bjørnafjorden blir med sine 5,5 kilometer verdas lengste flytebru. Den åleine har ein prislapp på 17 milliardar kroner.

Det skal også byggast ei hengebru over Langenuen mellom Stord og Tysnes. Den blir 1,7 km lang og vil ha Noregs lengste spenn.

Totalt 55 km ny veg, der opp mot 17 km går i tunnel.

Hordfast er ein del av planen om ferjefri E39 Kristiansand-Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim

Hundreårsperspektiv

Ein viktig føresetnad for vegvesenets konklusjon er at berekningane er gjennomførte for heile levetida til brua, som er over 100 år.

– Når me lagar kommunedelplanar, skal Vegvesenet berekna klimagassutslepp for ein 40-årsperiode. Men i denne rapporten har me sett på utsleppa i heile levetida til brua. Då blir CO₂-rekneskapen annleis, seier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Vegvesenet oppgir at byggjeperioden og arealbruken gir dei største bidraga til utsleppa frå Hordfast. I tillegg er det ein del utslepp frå drift og vedlikehald og frå den auka trafikken.

Etter byggjeperioden flatar utsleppa frå veganlegget ut, medan CO₂-utsleppa held fram med å auka for ferjealternativet gjennom heile hundreårsperioden, skriv Vegvesenet.

– I løpet av levetida til bruene vil det vera nødvendig å byta ut ferjene fire gonger med 25 års levetid, seier Davik.

Han understrekar at rapporten gjeld for strekninga Stord-Os. Det er ikkje gitt at resultatet vil vere det same på alle andre strekningar der ferje blir avløyst av bru.

Korte ferjestrekningar, med kompliserte brukryssingar som over Sognefjorden, vil sannsynlegvis få eit heilt anna resultat.

KLIMAGEVINST: – På lang sikt er bruer i staden for el-ferjer eit betydeleg klimatiltak, meiner utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Klimaversting

Vegvesenets tidlegare klimarekneskap for Hordfast har blitt kritisert av regjeringa for «å samanlikna eple og pærer».

Også den nye rapporten møter krass kritikk.

Leiar Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland meiner hundreårsperspektivet til Vegvesenet tilslører at Hordfast er eit svært klimaskadeleg prosjekt.

– Deira eigen rapport viser at Hordfast-utbygginga vil gi ein enorm utsleppsauke dei neste tiåra, samanlikna med framleis ferjedrift. Men FN seier at det er no dei aller næraste åra at verda må kutta klimagassutsleppa kraftig for å takla klimakrisa.

Han peikar på vegvesenets eigne tal, som viser at Hordfast i 2030 vil gi tre gonger høgare utslepp enn el-ferjedrift.

– Ikkje nok med at Hordfast vil rasera verdifull natur og mangedobla trafikken. No viser Vegvesenet sjølv at det gir ein enorm utsleppsauke akkurat dei få åra når det krevst store utsleppskutt raskt, seier Fliflet.

MÅ KUTTA NO: – At Hordfast kanskje gir klimagevinst om hundre år er ikkje relevant, når klimakutta må skje no straks, meiner Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet. Utsleppa frå Hordfast er den grøne streken. Foto: Leif Rune Løland / NRK

50 års utsleppsauke

Ifølge vegvesenets prognose vil Hordfast gi større utslepp enn el-ferjer i om lag 50 år. Rundt år 2070 vil det vera like store klimagassutslepp, anten ein har fått el-ferjedrift eller fastlandssambandet. Deretter vil dei samla utsleppa frå ferjedrift bli stadig større, samanlikna med totalutsleppa frå bruene og trafikken.

Halverte CO₂-utslepp Ekspandér faktaboks Dette er hovudfunna i Statens vegvesen sin rapport om klimautslepp frå ferjeavløysingsprosjektet Hordfast, samanlikna med elferjedrift: Det er mogleg å halvera utslepp av CO₂ for både el-ferjer og dei ulike bruene ved å bruka moderne og klimavennleg produksjon, og produsera bruer og ferjer med ny teknologi i Noreg. Medan det er store CO₂-utslepp ved produksjon og transport av bru og ferje frå til dømes Kina og Tyrkia.

Det er sannsynleg at bygging av Hordfast gir ein nedgang i klimagassutslepp i levetida til bruene, samanlikna med framleis ferjedrift. Dette er i motsetning til dei fleste nye veganlegg som vanlegvis gir auka utslepp. Utsleppa frå Hordfast er betydeleg lågare enn bygging og drift av el-ferjer på strekninga.

Vegvesenet meiner at den samla trafikken i regionen (Vestland og Rogaland) ikkje aukar massivt som følgje av at Hordfast opnar: Trafikken på E39 går opp, medan den blir redusert noko på andre strekningar i regionen.

Fliflet i Naturvernforbundet meiner det er meiningslaust å skryta av kutt så langt fram.

– Historia har lært oss at det er umogleg å vita korleis verda ser ut då: Korleis me bur, kor mange me er, kva utslepp og teknologi me har då. Men blir Hordfast bygd, veit me at det ugjenkalleleg aukar utsleppa no.

– Men er det ikkje bra og nødvendig å tenka langsiktig, slik Vegvesenet gjer?

– Den som tenker langsiktig, kuttar klimagassutsleppa no.

Davik trur teknologiutviklinga fram til byggestart vil redusera utsleppa, og han forsvarar å samanlikna utslepp frå el-ferjer og Hordfast i 100-årsperspektiv.

– Det er eit politisk spørsmål kva ein vel å prioritera i den næraste perioden, men det er kjempeviktig å tenka i eit langsiktig perspektiv.