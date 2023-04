CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

EU vil blant annet kutte utslippene med 62 prosent fra 2005-nivå fram til 2030, melder Reuters. Vedtaket gjelder ikke alle utslipp, men de som er omfattet av kvotepliktig sektor.

Som del av reformen vil EU også innføre verdens første klimatoll.

Land som har lavere mål for utslippsreduksjon enn det EU har, må betale ekstra skatt og toll for salg av sine varer inn til EU. Tollen skal hindre karbonlekkasje, altså at industri ikke flyttes utenlands fordi slappere klimatiltak gjør det er billigere å produsere der.

Fra 2026 skal derfor varer med høye utslipp som importeres til EU få en ekstra avgift. Dette vil ramme varer som stål, sement og gjødsel.

Endring i klimakvoter

De nye tiltakene er en del av EUs grønne omstilling. Det er ventet at de vil gjøre det dyrere å forurense i årene som kommer og dermed bidra til raskere kutt i CO2-utslippene.

413 representanter stemte for reformene og 167 stemte mot, mens 57 avstod fra å stemme. Før endringene kan tre i kraft må de godkjennes av alle EU-landene. Dette vil trolig skje i løpet av de neste ukene, melder Reuters.

Reformene tar også for seg EUs kvotemarked for utslipp. I dette systemet gir én klimakvote deg tillatelse til å slippe ut klimagasser tilsvarende ett tonn CO₂, ifølge Miljødirektoratet.

Under de nye reformen skal antallet kvoter tilgjengelig på markedet kuttes raskere enn planlagt. Systemet hvor fabrikker får utdelt gratis kvoter skal fases ut innen 2034. Utslipp fra skipstrafikken skal bli med i kvotemarkedet fra 2024.

– EU går foran

I miljøstiftelsen Zero jubles det for den seneste klimanyheten fra EU.

– Det er i EU klimapolitikken skjer nå, og EU går foran på alle deler av det grønne skiftet: fornybar energi, sirkulær økonomi og utslippskutt i industrien. Det er ekstremt viktig at norske myndigheter henger på nå, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

– Samtidig må ingen tro at det er nok og vil utløse utslippskutt i Norge alene. Virkemidlene er fortsatt i stor grad nasjonale, og norsk klimapolitikk må skjerpes betydelig. Dessverre henger vi fortsatt godt fast i det fossile og ligger langt bak i europeisk omstilling.

Vil trolig også omfatte Norge

Formelt sett er ikke klimatollen en toll. Det formelle navnet er karbongrensejusteringsmekanisme, eller CBAM.

CBAM er en utvidelse av EUs kvotesystem ETS, ikke en del av tollunionen. Det innebærer at det sannsynligvis også vil omfatte Norge, ettersom Norge står utenfor tollunionen, men er med i kvotesystemet.

EU har tidligere sagt at de mener forslaget omfattes av EØS-avtalen. Norge har ikke gjort noe vedtak om saken, men klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa i fjor at han trodde det også ville omfatte Norge,

– Vi har ikke gjort et eksplisitt vedtak om det. Men vi har uansett forholdt oss til dette som noe som vi burde mene noe om, for det kommer til å angå oss, sa Eide i fjor.