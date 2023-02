Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener dette vil gi Lillehammer-samfunnet en bedre løsning for lokal- og tungtrafikk.

– Det skal være svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet mener regjeringa samlet sett at dette er den beste løsningen, sier Barth Eide i en pressemelding.

– Et område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flytter store deler av trafikken til tunnel langs Lågen, og krysser den ved et område med mindre fugl, sier han.

I tillegg skal de verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene, opplyser han.

Lågendeltaet naturreservat Ekspandér faktaboks Formålet med fredinga er ifølgje lovteksten å «bevara eit viktig og spesielt våtmarksområde i den naturlege tilstanden sin med vegetasjon og dyreliv, og å verna om eit spesielt rikt og interessant fugleliv, særleg av omsyn til trekkjande, hekkande og overvintrande vassfugl.»

Det ligg føre ein del føresegner for området. Mellom anna er all vegetasjon i vatn og på land freda mot alle former for skade og øydelegging.

Det er ikkje lov å innføra nye planteartar.

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og dessutan å sleppe fri hund er forbode.Vidare står det at ikkje må «setjast i verk tiltak som kan endra dei naturgitte forholda». Dette betyr mellom anna at det ikkje er tillate å føra opp bygningar eller veg.

Nord for Vingnesbrua er motorisert ferdsel på land og sjø forbode.

I tida frå 15. april til 14. mai er all ferdsel på vatn og på gruntområder i delar av deltaet forbode.

Området vart reidd som naturreservat ved Kronprinsreg.blir reidd. av 12. oktober 1990.

Reservatet ble vernet i 1990, for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand». I området er det observert 12 ulike arter ender.

Vanvittig knefall

Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, sier avgjørelsen er ubegripelig.

– Regjeringa svekker naturvernet for at Nye Veier skal få det som de vil. For et vanvittig knefall for motorveiinteressene, sier Lars Haltbrekken.

– Hvis Barth Eide mener alvor med å ta vare på mer natur, så kan han ikke svekke naturvernet når det passer Nye Veier.

Han viser til at klima- og miljøministeren før jul undertegnet naturavtalen i Montreal i Canada, der regjeringen forpliktet seg til å ta vare på mer natur.

– Det første de gjør etter å ha undertegna avtalen er å svekke naturvernet. Det er hyklersk, sier Haltbrekken.

Leder i Innlandet SV, Anne Lise Fredlund sier det samme.

– Miljøminister Espen Barth Eide solte seg i glansen og feiret det historiske vedtaket fra naturtoppmøtet i Montreal. Nå ser vi hvor mye det var verdt. Lågendelta naturreservat må vike for asfalt, bilisme og hyttetrafikk, sier Fredlund.

Partileder i MDG, Arild Hermstad, viser også til naturavtalen i Montreal.

– Regjeringen viser med dette at det å verne natur i praksis ikke har noen betydning.

Han mener regjeringen nå ser vekk fra forpliktelsene Montreal-avtalen innebærer.

Aksjonerer på møtet

Natur og Ungdom reagerer også kraftig.

Sammen med flere andre i miljøbevegelsen aksjonerte de under møtet på Lillehammer fredag morgen.

– Det er utrolig skuffende at politikerne ikke er villige til å ta vare på den naturen vi allerede har sagt er verneverdig. Lågendeltaet er et viktig område for mange arter og vi står midt i en naturkrise som Espen Barth Eide har lovet å avverge. Det han gjør nå er det helt motsatte, sier Astrid Ekker i Lillehammer Natur og Ungdom.

– Mageplask

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug kaller avgjørelsen for «naturfiendtlig dobbeltmoral» fra regjeringen.

– Espen Barth Eide kan godt skryte av sin rolle på internasjonale toppmøter, men så kommer han hjem og vil bygge motorveg gjennom verneområder. For et mageplask, sier hun.

Hun får støtte fra generalsekretær i WWF, Verdens naturfond, Karoline Andaur. Hun sier dette i sum fører til at naturen blir ytterligere svekket og at det svekker naturens rettssikkerhet.

– Dette er et tap for naturen, og et tap for samfunnet som helhet, sier Andaur.

Stortingsrepresentant for Venstre og tidligere klimaminister Ola Elvestuen mener regjeringen ødelegger naturvernet.

– Det er selve omfanget av kapasitetsøkningen på veien som er problemet, og det er den som må stoppes for å ta vare på det unike Lågendeltaet.

Mange jubler

Kritikken fra miljøbevegelsen er massiv i dag. Men det er også mange som er glade.

Ordførere fra hele Gudbrandsdalen og Ringsaker hadde møtte fram på pressekonferansen i Lillehammer og der sto jubelen i taket.

Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen sier hun ikke trodde at det kom til å bli noen E6 etter vedtaket i Miljødirektoratet før jul.

Nå er hun lettet.

– Dette blir ei god løsning både for oss som bor i byen og for fuglelivet. Og for den nasjonale trafikken som går på E6, sier Trosholmen.

Viktig avklaring

Stortingsrepresentant for Høyre fra Oppland, Kari-Anne Jønnes, mener avgjørelsen er svært viktig for både Innlandet og hele landet.

– Regjeringen har i lengre tid skapt usikkerhet rundt verdien av E6, så avklaring på spørsmålet kom ikke et øyeblikk for tidlig.

Nå er hun spent på hvor lang tid det vil ta å gjennomføre forskriftsendringen.

– Nye Veier har allerede kontrakter med underentreprenører der betalingen løper. Det er lite lønnsomt for alle at prosjektene stopper opp i påvente av forskriftsendringen.

Storm i et vannglass

Frps stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen, sier fornuften endelig har seiret.

– Alt annet ville vært pinlig for Ap/Sp regjeringen som har så mange statsråder fra Innlandet, sier han.

– Endelig blir det mer 4-felt E6 i Innlandet. Fuglen kommer til å fortsette å kose seg i Lågendeltaet. Denne saken var unødvendig og har virkelig vært en storm i et vannglass, sier Johnsen.

Avbøtende tiltak

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier det er riktig å bygge vegen i den trasèen som ble planlagt.

– Det betyr en smal 4-felts motorvei med to løp gjennom tunnelen og fire felt på brua som krysser Lågen.

Men det må avbøtende tiltak til, for å sikre at naturvernet er ivaretatt, sier han.

– Det kan være å få ned farten på lokaltrafikken og å gjøre ekstra tiltak for å verne fuglelivet i det området der trafikken går nå. Et annet miljøtiltak er å se på linjenettet i området. En høyspentledning kan bli lagt i rør for å at den ikke skal ødelegge for trafikken, sier samferdselsministeren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har selv ivret for å få gjennomført utbyggingen som planlagt.

– Nå får vi en god og trygg løsning. Både for trafikksikkerhet og for å få gjennom trafikken, sier Vedum.