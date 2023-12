Ny milliardsatsing på skogvern

Lajla Tunaal White, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

– Dagens nyheit om auka budsjett til skogvern er eit positivt signal om at Noreg vil få sikra fleire av dei artsrike skogane våre og komma raskare mot vedtekne mål for å stansa tapet av naturmangfald. Det er per i dag store område norsk skog med høg naturverdi som står i kø for vern. Dette er areal tilbodne av skogeigarar gjennom ordninga Frivillig vern som ønskjer å bidra til ei berekraftig forvaltning av skogområda. Det er viktig at me sikrar eit endå meir representativt utval av den biologisk viktige skogen og at dei areala me vernar først er dei me veit har det største eller mest spesielle mangfaldet.

Per Skorge, administrerande direktør i Noregs Skogeierforbund

– Budsjettet for frivillig vern er eit svært godt resultat både for miljøet og for kvar enkelt skogeigar som tilbyr skog til frivillig vern. SV har gjort eit utmerkt arbeid med å løfta fram denne ordninga. Utan innsatsen deira ville me ikkje fått til dette. Regjeringspartia Sp og Ap skal ha gode tilbakemeldingar for at dei har lytta til skogbruket og miljøorganisasjonane, og snudd i saka om frivillig skogvern. Me er svært fornøgde med det endelege resultatet. Frivillig skogvern har gått frå kutt til å bli ein budsjettvinnar.

Christian Steel, Sabima

– Skogen, især gammalskogen som aldri har vore utsett for flatehogst, har over halvparten av dei trua artane. Det er derfor strålande nyheiter at løyvingane til skogvern blir dobla, så me får meir fart på å få verna den mest verdifulle skogen før han blir hoggen. Det er viktig at Miljødirektoratet no byggjer opp kapasiteten sin på skogvern, og at vernet held eit jamt høgt tempo i åra framover.